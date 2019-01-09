Украинцев ждет очередное повышение цен на газ

Киев в очередной раз повысит цену на газ для населения на 15% с 1 мая 2019 года, а с 2020 года стоимость газа для жителей страны будет полностью соответствовать рыночной.





Информация об этом содержится в обнародованном накануне меморандуме об экономической и финансовой политике по программе stand-by между Украиной и Международным валютным фондом. Согласно условиям МВФ, Украина должна взять на себя обязательства повысить цену на газ для населения на 15% с 1 мая 2019 года, а также с 2020 года приравнять цены к рыночным. Киеву ничего не осталось, как дать обещание МВФ повысить цены на газ для украинцев.



«В качестве первого шага к либерализации тарифов на газ правительство приняло постановление о повышении оптовой цены на газ для бытового использования на 26% с 1 ноября 2018 года, и дополнительно на 15% — с 1 мая 2019 года», — говорится в документе.



Кроме того, как считают специалисты из МВФ, газовый рынок Украины «станет функционировать лучше» после того, как с 1 января будущего года тарифы на газ для населения станут полностью рыночными, - сообщает «Газета.ru».



Впрочем, как себя будет чувствовать простой гражданин Украины, экспертов Международного валютного фонда заботит мало, хотя это один из самых болезненных вопросов в стране.



Однако и чиновникам, пришедшим к власти в Киеве после переворота почти пять лет назад, не до нужд населения – главное получить очередной транш от МВФ, который собственно и выдвигает подобные газовые требования.



На самой же Украине выдвигают и альтернативные версии дороговизны голубого топлива. Так, по мнению экс-министра экономики Владимира Ланового, невозможно снизить цены на газ по причине существования компании-монополиста.



По словам бывшего министра, украинский «Нафтогаз» является монополистом, и цены не будут снижены, пока сохраняется существующее положение. Проблема может быть решена в том случае, если удастся разделить «Нафтогаз» и его дочерние компании. С мая цена на газ для населения на Украине вырастет на 15%, а через год будет полностью соответствовать рыночной, - передает ФАН Информация об этом содержится в обнародованном накануне меморандуме об экономической и финансовой политике по программе stand-by между Украиной и Международным валютным фондом. Согласно условиям МВФ, Украина должна взять на себя обязательства повысить цену на газ для населения на 15% с 1 мая 2019 года, а также с 2020 года приравнять цены к рыночным. Киеву ничего не осталось, как дать обещание МВФ повысить цены на газ для украинцев.«В качестве первого шага к либерализации тарифов на газ правительство приняло постановление о повышении оптовой цены на газ для бытового использования на 26% с 1 ноября 2018 года, и дополнительно на 15% — с 1 мая 2019 года», — говорится в документе.Кроме того, как считают специалисты из МВФ, газовый рынок Украины «станет функционировать лучше» после того, как с 1 января будущего года тарифы на газ для населения станут полностью рыночными, - сообщает «Газета.ru».Впрочем, как себя будет чувствовать простой гражданин Украины, экспертов Международного валютного фонда заботит мало, хотя это один из самых болезненных вопросов в стране.Однако и чиновникам, пришедшим к власти в Киеве после переворота почти пять лет назад, не до нужд населения – главное получить очередной транш от МВФ, который собственно и выдвигает подобные газовые требования.На самой же Украине выдвигают и альтернативные версии дороговизны голубого топлива. Так, по мнению экс-министра экономики Владимира Ланового, невозможно снизить цены на газ по причине существования компании-монополиста.По словам бывшего министра, украинский «Нафтогаз» является монополистом, и цены не будут снижены, пока сохраняется существующее положение. Проблема может быть решена в том случае, если удастся разделить «Нафтогаз» и его дочерние компании.