В России
38 минут назад
В России вступили в силу новые тарифы ОСАГО
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9 января вступили в силу новые тарифы на ОСАГО.
Вступило в силу указание Центробанка о расширении тарифного коридора ОСАГО на 20 процентов вверх и вниз, - передает РИА-Новости.
Диапазон ставок базового тарифа:
—для легковых автомобилей физических лиц — 2746-4942 рубля (ранее: 3432 – 4118 рублей);
—для владельцев мотоциклов и мотороллеров — 694-1047 рублей;
—для легковых автомобилей юридических лиц — 2058-2911 рублей;
—для таксистов — 4110-7399 рублей.
Система коэффициентов "возраст-стаж" (КВС) теперь будет разделяться на 58 категорий вместо четырех.
Для водителей от 16 до 21 года максимальный коэффициент увеличивается до 1,87 с 1,8.
Для опытных водителей старшего возраста (от 59 лет) со стажем от шести лет КВС будет снижен до 0,93, что равно скидке в семь процентов.
Также изменяется система присвоения коэффициента бонус-малус, основанного на страховой истории водителя. КБМ будет присваиваться водителю раз в год — первого апреля. Если же по состоянию на первое апреля следующего года у автолюбителя будет уже несколько рассчитанных КБМ, то ему присвоят самый низкий из имеющихся.
Новая система безопасности также предполагает сохранение всех накопленных скидок.
Следующий этап реформы также может начаться в наступившем году. Как ожидается, тарифный коридор вновь расширят (осенью — до 30 процентов, а через год — до 40 процентов), могут измениться и другие коэффициенты — территории и мощности. Главная идея реформы — сделать страховые тарифы справедливее: аккуратные водители станут платить за страховку меньше, а виновники ДТП — больше.
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 57 процентов автовладельцев в той или иной степени довольны своим полисом ОСАГО.
Диапазон ставок базового тарифа:
—для легковых автомобилей физических лиц — 2746-4942 рубля (ранее: 3432 – 4118 рублей);
—для владельцев мотоциклов и мотороллеров — 694-1047 рублей;
—для легковых автомобилей юридических лиц — 2058-2911 рублей;
—для таксистов — 4110-7399 рублей.
Система коэффициентов "возраст-стаж" (КВС) теперь будет разделяться на 58 категорий вместо четырех.
Для водителей от 16 до 21 года максимальный коэффициент увеличивается до 1,87 с 1,8.
Для опытных водителей старшего возраста (от 59 лет) со стажем от шести лет КВС будет снижен до 0,93, что равно скидке в семь процентов.
Также изменяется система присвоения коэффициента бонус-малус, основанного на страховой истории водителя. КБМ будет присваиваться водителю раз в год — первого апреля. Если же по состоянию на первое апреля следующего года у автолюбителя будет уже несколько рассчитанных КБМ, то ему присвоят самый низкий из имеющихся.
Новая система безопасности также предполагает сохранение всех накопленных скидок.
Следующий этап реформы также может начаться в наступившем году. Как ожидается, тарифный коридор вновь расширят (осенью — до 30 процентов, а через год — до 40 процентов), могут измениться и другие коэффициенты — территории и мощности. Главная идея реформы — сделать страховые тарифы справедливее: аккуратные водители станут платить за страховку меньше, а виновники ДТП — больше.
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 57 процентов автовладельцев в той или иной степени довольны своим полисом ОСАГО.
121