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В Орле после аварии около 70 тысяч человек остались без холодной воды

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В Орле после аварии около 70 тысяч человек остались без холодной воды

Произошел прорыв трубы холодного водоснабжения

Около 70 тысяч человек в Орле остались без холодной воды из-за прорыва труб, сообщает губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Отмечается, что произошел прорыв трубы холодного водоснабжения на глубине пять-шесть метров, передают РИА Новости.

"За последние годы, пожалуй, это самая крупная авария в системе жизнеобеспечения города Орла. От холодного водоснабжения было отключено 703 многоквартирных дома, а это 70000 человек, пять поликлиник, две больницы, тринадцать школ и 31 детский сад", - написал губернатор на своей странице в Instagram.

Губернатор также отметил, что все социальные объекты обеспечены водой, теплом, срывов в работе не было. В 22-23 часа должны полностью восстановить водоснабжение.
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