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сегодня, 14:15

В России запретили порошковый алкоголь

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В России запретили порошковый алкоголь

С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции

В России вступили в силу поправки, которые запрещают "сухой алкоголь", сообщает РИА Новости.

Так, теперь незаконным стало производство и оборот "пищевой или непищевой продукции в виде сухого вещества, предназначенной для получения продукции в жидком виде и содержащей в своем составе более 0,5% этилового спирта".

Одним из основных рисков продажи "сухого алкоголя" является то, что потребитель может менять дозировку вне зависимости от рекомендаций изготовителя. Таким образом, подобная продукция потенциально опасна для здоровья - пояснили в правительстве.

В то же время в России не стали запрещать компоненты, используемые в парфюмерии, косметологии, бытовой химии, производстве санитарно-гигиенических товаров и в химической промышленности.

Госдума приняла законопроект о запрете «сухого алкоголя» 19 декабря.
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