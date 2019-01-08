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сегодня, 14:15
В России запретили порошковый алкоголь
С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции
В России вступили в силу поправки, которые запрещают "сухой алкоголь", сообщает РИА Новости.
Так, теперь незаконным стало производство и оборот "пищевой или непищевой продукции в виде сухого вещества, предназначенной для получения продукции в жидком виде и содержащей в своем составе более 0,5% этилового спирта".
Одним из основных рисков продажи "сухого алкоголя" является то, что потребитель может менять дозировку вне зависимости от рекомендаций изготовителя. Таким образом, подобная продукция потенциально опасна для здоровья - пояснили в правительстве.
В то же время в России не стали запрещать компоненты, используемые в парфюмерии, косметологии, бытовой химии, производстве санитарно-гигиенических товаров и в химической промышленности.
Госдума приняла законопроект о запрете «сухого алкоголя» 19 декабря.
Так, теперь незаконным стало производство и оборот "пищевой или непищевой продукции в виде сухого вещества, предназначенной для получения продукции в жидком виде и содержащей в своем составе более 0,5% этилового спирта".
Одним из основных рисков продажи "сухого алкоголя" является то, что потребитель может менять дозировку вне зависимости от рекомендаций изготовителя. Таким образом, подобная продукция потенциально опасна для здоровья - пояснили в правительстве.
В то же время в России не стали запрещать компоненты, используемые в парфюмерии, косметологии, бытовой химии, производстве санитарно-гигиенических товаров и в химической промышленности.
Госдума приняла законопроект о запрете «сухого алкоголя» 19 декабря.