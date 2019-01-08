Происшествия

16 минут назад

Слесарь пытался обокрасть косметический отдел в гипермаркете

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#кража
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Слесарь пытался обокрасть косметический отдел в гипермаркете

Мужчина решил не оплачивать покупки жены.

Мировой судья СУ № 15 Советского района Липецка рассмотрела уголовное дело по обвинению в попытке кражи из магазина слесаря цеха металлоконструкций. Ранее мужчина уже был судим. За грабеж он провел в колонии общего режима 3,5 года.

Преступление было совершено в гипермаркете на улице Советской. Злоумышленник зашел туда с сыном и женой днем 3 ноября 2018 года. Мужчина решил обокрасть отдел с косметикой, а не платить за средства для макияжа, выбранные его женой. 

Он спрятал в рукаве и кармане куртки две туши с эффектом накладных ресниц, флакон тонального крема, карандаш для бровей, две подводки для глаз, компактную пудру, всего - на 2 832 рубля и хотел уйти, но на выходе из торгового зала был задержан охранниками магазина.

Суд признал мужчину виновным в покушении на кражу и приговорил его к шести месяцам условного заключения с испытательным сроком в год.
149
#кража
1

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