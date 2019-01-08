В России
20 минут назад
В Россию придут аномальные морозы
В Приволжском и Центральном федеральных округах ожидается сильное похолодание
В ближайшие два дня в регионах Приволжского и Центрального федеральных округов температура воздуха опустится ниже климатической нормы.
Местами ожидается мороз до -27 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные региональных гидрометеорологических центров и управлений МЧС.
В регионах Поволжья резко похолодало 7 января. В ряде областей, по данным региональных управлений Гидрометцентра, ночью 8 января температура опустилась до минус 28 градусов.
В Казани ночью похолодало до минус 23, в регионе местами до минус 28, на дорогах гололедица. В Башкирии метеорологи также сообщили об ухудшении погодных условий: ночью температура воздуха местами опускалась до минус 28. Утром 8 января на отдельных участках автодорог ожидается дымка, видимость - 1-2 км, днем ожидается минус 12-17 градусов. Сильные морозы во вторник сохраняются в ряде населенных пунктов Башкирии: в Сибае минус 27, в селе Кананикольском - минус 29, а в Шульган-Таше - минус 31.
В Саратовской области, по сообщению регионального гидрометцентра, до 11 января в ночные часы возможно похолодание до 28 градусов мороза, что ниже климатической нормы примерно на 9 градусов. Аномально холодную погоду метеорологи прогнозируют и в Самарской области: по данным Приволжского УГМС до 11 января местами по региону температура будет ниже климатической нормы на 9 градусов, в ночь на вторник в ряде населенных пунктов температура опускалась до минус 28-31 градуса, днем ожидается минус 15-20 градусов.
Местами ожидается мороз до -27 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные региональных гидрометеорологических центров и управлений МЧС.
В регионах Поволжья резко похолодало 7 января. В ряде областей, по данным региональных управлений Гидрометцентра, ночью 8 января температура опустилась до минус 28 градусов.
В Казани ночью похолодало до минус 23, в регионе местами до минус 28, на дорогах гололедица. В Башкирии метеорологи также сообщили об ухудшении погодных условий: ночью температура воздуха местами опускалась до минус 28. Утром 8 января на отдельных участках автодорог ожидается дымка, видимость - 1-2 км, днем ожидается минус 12-17 градусов. Сильные морозы во вторник сохраняются в ряде населенных пунктов Башкирии: в Сибае минус 27, в селе Кананикольском - минус 29, а в Шульган-Таше - минус 31.
В Саратовской области, по сообщению регионального гидрометцентра, до 11 января в ночные часы возможно похолодание до 28 градусов мороза, что ниже климатической нормы примерно на 9 градусов. Аномально холодную погоду метеорологи прогнозируют и в Самарской области: по данным Приволжского УГМС до 11 января местами по региону температура будет ниже климатической нормы на 9 градусов, в ночь на вторник в ряде населенных пунктов температура опускалась до минус 28-31 градуса, днем ожидается минус 15-20 градусов.