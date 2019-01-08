Девять ошибок Гоголя, клип Дэвида Боуи, еще больше кино и одно очень «вирусное» видео

Последний день новогодних выходных – это лишь подготовка к новому этапу жизни. Впереди – новые рабочие будни и новые праздники. А пока есть время для того, чтобы что-то хорошее посмотреть_почитать.

«Звездный человек ждет нас в небесах»



Сегодня, 8 января, британскому певцу Дэвиду Боуи могло бы исполниться 69 лет, если бы ровно три года назад он не отправился туда, где уже давно ждали его, например, Фредди Меркьюри и Майкл Джексон.



Следует отдать Дэвиду должное: прожил весело, с огоньком, умел и любил удивлять. И родился вовремя, ведь именно на конец 60-х и начало 70-х пришлась самая бунтарская пора в обществе и музыке, крушение старых устоев и рождение новых кумиров. Боуи устои крушил с упоением, одни его эпатажные образы чего стоят. Например, выдуманный им образ космического рок-певца Зигги Стардаста, от имени которого Боуи записал свой глэм-рок-альбом под названием «Взлет и падение Зигги Стардаста и пауков с Марса». Мы выбрали самую классную, на наш взгляд песню в этом альбоме, чтобы вы тоже могли понять, за что мы любим и ценим Дэвида Боуи.





Девять ошибок Гоголя



За что мы любим Интернет, так это за его разнообразие, всяк здесь найдет, чем поживиться. Для тех, кто не просто любит читать, а мечтал бы жить, зарывшись в книги, под этими корнями припрятаны настоящие трюфели. Короче говоря: есть интернет-журнал под названием «Арзамас», а уж в нем!.. В рубрике «Литература» мы нашли очень интересные материалы историка литературы, кандидата филологических наук Евгении Шраги. Исследуя творчества Николая Гоголя, автор обнаружила ряд вольностей и ошибок, которые, впрочем, для нас сделали его образ еще человечнее. Итак, пора задуматься: зачем Гоголь посадил арбузы в средней полосе России, откуда на Украине взялись гномы, почему коллежский асессор Ковалев путает имя штабс-офицерши Подточиной и когда разворачивается действие в рассказе «Вий»? Читайте статью Евгении Шраги «9 «ошибок» Гоголя» .



Еще больше хороших фильмов



Фильмы, поднимающие настроение, фильмы с приятным «послевкусием» - вот что нам нужно накануне выхода на работу. Перейдя по этой ссылке: «15 добрых фильмов, которые смогут вернуть веру в лучшее», вы найдете подборку хорошего кино, причем, не только голливудского. Иногда полезно посмотреть нетипичный индийский фильм, чтобы понять, что в Болливуде не только поют, танцуют и с хлесткими звуками избивают негодяев.



Неплох также и шведский фильм «Вторая жизнь Уве». Кстати, книга, по которой он снят, тоже ничего.



Подборка признанных шедевров аниме



За что мы любим аниме? Положа руку на сердце, за то, что эти мультфильмы создают японцы – у них такой нетривиальный взгляд на искусство, мифологию, и вообще на все на свете, что остается только зажмуриваться и качать головой от восхищения.



Взять например, роман-фэнтези английской писательницы Дианы Уинн Джонс «Ходячий замок». Между нами, вполне рядовое произведение, а вот Хаяо Миядзаки увидел в этой книге некое волшебное зерно и создал шедевр, от которого замирают сердца у детей и взрослых. Если вы восхищаетесь этим фильмом так же, как и мы, найдите для себя больше работ этого жанра здесь:



Опасный уровень умиления



Вот оно – обещанное в заголовке опасное видео. Мы посмотрели, и теперь наша жизнь уже никогда не будет прежней.



Кто-то, может, скажет: зачем вы дали ссылку на этот сборник? Зачем-зачем… Затем, что мы считаем, что собранные в одном миксе самые милые щеночки во Вселенной даже робота-андроида заставили бы прослезиться. Это видео настолько мучительно, насколько и трогательно. Мы посмотрели и сидим теперь с покрасневшими от умиления носами – одним нам, что ли, страдать от того, что невозможно скупить в личное пользование щенков всех пород и заставить их вечно быть такими пуховыми увальнями?





Приятных выходных! Сегодня, 8 января, британскому певцу Дэвиду Боуи могло бы исполниться 69 лет, если бы ровно три года назад он не отправился туда, где уже давно ждали его, например, Фредди Меркьюри и Майкл Джексон.Следует отдать Дэвиду должное: прожил весело, с огоньком, умел и любил удивлять. И родился вовремя, ведь именно на конец 60-х и начало 70-х пришлась самая бунтарская пора в обществе и музыке, крушение старых устоев и рождение новых кумиров. Боуи устои крушил с упоением, одни его эпатажные образы чего стоят. Например, выдуманный им образ космического рок-певца Зигги Стардаста, от имени которого Боуи записал свой глэм-рок-альбом под названием «Взлет и падение Зигги Стардаста и пауков с Марса». Мы выбрали самую классную, на наш взгляд песню в этом альбоме, чтобы вы тоже могли понять, за что мы любим и ценим Дэвида Боуи.За что мы любим Интернет, так это за его разнообразие, всяк здесь найдет, чем поживиться. Для тех, кто не просто любит читать, а мечтал бы жить, зарывшись в книги, под этими корнями припрятаны настоящие трюфели. Короче говоря: есть интернет-журнал под названием «Арзамас», а уж в нем!.. В рубрике «Литература» мы нашли очень интересные материалы историка литературы, кандидата филологических наук Евгении Шраги. Исследуя творчества Николая Гоголя, автор обнаружила ряд вольностей и ошибок, которые, впрочем, для нас сделали его образ еще человечнее. Итак, пора задуматься: зачем Гоголь посадил арбузы в средней полосе России, откуда на Украине взялись гномы, почему коллежский асессор Ковалев путает имя штабс-офицерши Подточиной и когда разворачивается действие в рассказе «Вий»? Читайте статью Евгении ШрагиФильмы, поднимающие настроение, фильмы с приятным «послевкусием» - вот что нам нужно накануне выхода на работу. Перейдя по этой ссылке:, вы найдете подборку хорошего кино, причем, не только голливудского. Иногда полезно посмотреть нетипичный индийский фильм, чтобы понять, что в Болливуде не только поют, танцуют и с хлесткими звуками избивают негодяев.Неплох также и шведский фильм «Вторая жизнь Уве». Кстати, книга, по которой он снят, тоже ничего.За что мы любим аниме? Положа руку на сердце, за то, что эти мультфильмы создают японцы – у них такой нетривиальный взгляд на искусство, мифологию, и вообще на все на свете, что остается только зажмуриваться и качать головой от восхищения.Взять например, роман-фэнтези английской писательницы Дианы Уинн Джонс «Ходячий замок». Между нами, вполне рядовое произведение, а вот Хаяо Миядзаки увидел в этой книге некое волшебное зерно и создал шедевр, от которого замирают сердца у детей и взрослых. Если вы восхищаетесь этим фильмом так же, как и мы, найдите для себя больше работ этого жанра здесь: «15 шедевров, после которых вы откроете для себя аниме» Вот оно – обещанное в заголовке опасное видео. Мы посмотрели, и теперь наша жизнь уже никогда не будет прежней.Кто-то, может, скажет: зачем вы дали ссылку на этот сборник? Зачем-зачем… Затем, что мы считаем, что собранные в одном миксе самые милые щеночки во Вселенной даже робота-андроида заставили бы прослезиться. Это видео настолько мучительно, насколько и трогательно. Мы посмотрели и сидим теперь с покрасневшими от умиления носами – одним нам, что ли, страдать от того, что невозможно скупить в личное пользование щенков всех пород и заставить их вечно быть такими пуховыми увальнями?Приятных выходных!