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Спасенный из-под завалов в Магнитогорске малыш пришел в сознание

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Спасенный из-под завалов в Магнитогорске малыш пришел в сознание

10-месячный мальчик Ваня пришел в себя

Состояние мальчика, который пострадал при обрушении жилого дома в Магнитогорске и был доставлен в Москву для лечения, существенно улучшилось, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"На сегодняшний день можно сказать, что ребёночек существенно улучшился, два дня дышит самостоятельно, активно реагирует, общается с мамой", - сказала она журналистам. Об этом сообщает Интерфакс.

По ее словам, со вчерашнего дня у ребенка появился голос, он "подплакивает". "Это очень хороший признак, потому что бывают нарушения, связанные с нижними отделами головного мозга. Общий метаболизм стабилизировался", - добавила министр.

Восстанавливаться еще долго — недели, может быть, месяцы. Мама будет рядом. Она сама – медсестра и понимает, какой тяжелый диагноз: закрытая черепно-мозговая травма. нарушение функции почек, переохлаждение. У Вани обморожена и сломана нога — 35 часов на почти 30-градусном морозе. Но самое страшное позади.
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