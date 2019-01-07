В России

сегодня, 21:49

С набережной Новороссийска украли девять 200-килограммовых шаров

219
С набережной Новороссийска украли девять 200-килограммовых шаров

В Новороссийске зафиксировали необычный случай вандализма

Сотрудники правоохранительных органов Новороссийска начали проверку после исчезновения с набережной города 200-килограммовых каменных шаров. Заявление о пропаже было зарегистрировано 6 января, сообщили в управлении МВД по Краснодарскому краю.

По одной из версий, хулиганы могли столкнуть объекты в море. Глава города Игорь Дяченко поручил провести обследование морского дна. Помимо этого, полиция проверит записи с камер видеонаблюдения, передают Известия.

Мэр города Игорь Дяченко обратился в отдел полиции Новороссийска с просьбой установить причиненный ущерб и возбудить уголовное дело.
219

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Спасенный из-под завалов в Магнитогорске малыш пришел в сознание
Спасенный из-под завалов в Магнитогорске малыш пришел в сознание

сегодня, 22:10

В России
Судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции
Судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции

сегодня, 15:25

В России
Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья
1
Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья

03.01.2019 17:49

В России
Рыболовный траулер затонул под Калининградом из-за шторма
Рыболовный траулер затонул под Калининградом из-за шторма

03.01.2019 14:21

В России
В Донецке подорвали железнодорожный мост
В Донецке подорвали железнодорожный мост

02.01.2019 12:49

В России
Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске возросло
Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске возросло

02.01.2019 12:41

В России