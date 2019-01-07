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С набережной Новороссийска украли девять 200-килограммовых шаров
В Новороссийске зафиксировали необычный случай вандализма
Сотрудники правоохранительных органов Новороссийска начали проверку после исчезновения с набережной города 200-килограммовых каменных шаров. Заявление о пропаже было зарегистрировано 6 января, сообщили в управлении МВД по Краснодарскому краю.
По одной из версий, хулиганы могли столкнуть объекты в море. Глава города Игорь Дяченко поручил провести обследование морского дна. Помимо этого, полиция проверит записи с камер видеонаблюдения, передают Известия.
Мэр города Игорь Дяченко обратился в отдел полиции Новороссийска с просьбой установить причиненный ущерб и возбудить уголовное дело.
По одной из версий, хулиганы могли столкнуть объекты в море. Глава города Игорь Дяченко поручил провести обследование морского дна. Помимо этого, полиция проверит записи с камер видеонаблюдения, передают Известия.
Мэр города Игорь Дяченко обратился в отдел полиции Новороссийска с просьбой установить причиненный ущерб и возбудить уголовное дело.