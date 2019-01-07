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В Липецкой области безветренно и до -22

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#похолодание
В Липецкой области безветренно и до -22

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в области повышенного давления – небольшой снег пройдет лишь местами. Температура воздуха продолжит снижаться. Среднесуточная температура воздуха составит 14-16 градусов мороза, что на 5-7 градусов ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 января в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер переменный,3-8 м/сек. Температура ночью от 13 до 18 градусов мороза, при прояснениях до -22,  днем от 10 до 15 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 17 до 19 градусов мороза, днем от 12 до 14 градусов мороза.

День 8 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +5 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 34 градуса ниже нуля. 


1 675
#похолодание

Комментарии (1)

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Ивае

6 минут назад
Петрович, сними аккумулятор и занеси домой, а то твоя ласточка в среду не заведется
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