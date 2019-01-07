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24 минуты назад
Судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции
Всего на борту находились 13 членов экипажа, есть погибшие
Грузовое судно, на борту которого находились двое россиян, затонуло в Черном море у берегов Турции. Всего на борту находились 13 членов экипажа, есть погибшие, сообщили 7 января в администрации турецкой провинции Самсун.
«К месту происшествия прибыли спасательные вертолеты. К настоящему моменту спасены семь членов экипажа, найдены тела двух погибших», — приводит слова из сообщения властей «РИА Новости».
По данным администрации провинции Самсун, спасатели получили сигнал бедствия от шедшего под панамским флагом судна "Волга-Балт" в 08:10 (совпадает с мск). Судно находилось в 80 км от Самсуна, на его борту были 13 членов экипажа.
Экипаж судна состоял из девяти граждан Украины, двух граждан Азербайджана и двух россиян.
«К месту происшествия прибыли спасательные вертолеты. К настоящему моменту спасены семь членов экипажа, найдены тела двух погибших», — приводит слова из сообщения властей «РИА Новости».
По данным администрации провинции Самсун, спасатели получили сигнал бедствия от шедшего под панамским флагом судна "Волга-Балт" в 08:10 (совпадает с мск). Судно находилось в 80 км от Самсуна, на его борту были 13 членов экипажа.
Экипаж судна состоял из девяти граждан Украины, двух граждан Азербайджана и двух россиян.