В России

24 минуты назад

Судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции

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Судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции

Всего на борту находились 13 членов экипажа, есть погибшие

Грузовое судно, на борту которого находились двое россиян, затонуло в Черном море у берегов Турции. Всего на борту находились 13 членов экипажа, есть погибшие, сообщили 7 января в администрации турецкой провинции Самсун.

«К месту происшествия прибыли спасательные вертолеты. К настоящему моменту спасены семь членов экипажа, найдены тела двух погибших», — приводит слова из сообщения властей «РИА Новости».

По данным администрации провинции Самсун, спасатели получили сигнал бедствия от шедшего под панамским флагом судна "Волга-Балт" в 08:10 (совпадает с мск). Судно находилось в 80 км от Самсуна, на его борту были 13 членов экипажа.

Экипаж судна состоял из девяти граждан Украины, двух граждан Азербайджана и двух россиян.
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