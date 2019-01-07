Происшествия

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Пьяный прохожий разбил стекло иномарки бутылкой пива

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#хулиганство
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Пьяный прохожий разбил стекло иномарки бутылкой пива

Машина стояла на парковке у бизнес-центра.

Мировой судья СУ №12 Правобережного района рассмотрел материалы уголовного об умышленном уничтожении имущества. Житель Липецка свершил преступление в состоянии
опьянения. 

Днем 13 декабря на парковке перед бизнес-центром на площади Плеханова пьяный прохожий разбил заднее стекло автомобиля «Форд-Фокус». Орудием преступления стала недопитая бутылка пива. Преступника удалось вычислить по записям камер наблюдения.

Понесенный воителем ущерб оценили в 12 900 рублей. Потерпевшему и подсудимому удалось достигнуть соглашения до суда — убытки были возмещены.

Суд прекратил уголовное дело за примирением сторон.
6 1189
#хулиганство
1

Комментарии (6)

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Марина Русанова

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Ваня Волков

37 минут назад
Срочно выбросить все наши кредитные иноРЫГАЛОвки вместе с находящимися в них нами засранцами на помойку. И если увидите эти инотазы там всякие разбиваете их битами, не место этому позорищу на дорогах липецких, да и по всей стране. А нас толстожопых заднеприводных оленей сидящих за рулём этих иносраковозок обливать мочой.
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Ваня Волков

42 минуты назад
Просто я инопомоечное быдло ловыепывалось
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BLOOD_JO

50 минут назад
Нехрен ставить где попало. У Фокуса стекло столько стоит?) Ахха) За эту цену Жигуль взять можно)
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Гражданин

53 минуты назад
Быкуют свекловоды...
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Серёга

56 минут назад
в зад ему, бутылкой.
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