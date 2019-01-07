Пьяный прохожий разбил стекло иномарки бутылкой пива

Машина стояла на парковке у бизнес-центра.

Мировой судья СУ №12 Правобережного района рассмотрел материалы уголовного об умышленном уничтожении имущества. Житель Липецка свершил преступление в состоянии

опьянения.



Днем 13 декабря на парковке перед бизнес-центром на площади Плеханова пьяный прохожий разбил заднее стекло автомобиля «Форд-Фокус». Орудием преступления стала недопитая бутылка пива. Преступника удалось вычислить по записям камер наблюдения.



Понесенный воителем ущерб оценили в 12 900 рублей. Потерпевшему и подсудимому удалось достигнуть соглашения до суда — убытки были возмещены.



Суд прекратил уголовное дело за примирением сторон.

