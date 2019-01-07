55 минут назад
Липчане поздравляют друг друга с Рождеством
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Хочу всех поздравить С Праздником Рождеством Христовым! В этот светлый праздник хочется пожелать мира и спокойствия в каждом доме, добра, взаимопонимания, достатка, любви, счастья, душевного равновесия, успехов во всех начинаниях, побольше радости, крепкого здоровья и всех благ! Пусть оправдаются все ожидания и сбудутся ваши самые заветные мечты!
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