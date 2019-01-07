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55 минут назад

Липчане поздравляют друг друга с Рождеством

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#соцсети #Рождество

Обзор Instagram.

Счастье, любовь, мир и радость – это только малая часть из того, что сегодня, в праздник Рождества, липчане желают друг другу. В социальных сетях много постов, где жители региона говорят самые теплые и искренние слова. Атмосферные и красочные снимки и пожелания – в обзоре Instagram.

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#соцсети #Рождество

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