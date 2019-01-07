Липчане поздравляют друг друга с Рождеством

Обзор Instagram.

Счастье, любовь, мир и радость – это только малая часть из того, что сегодня, в праздник Рождества, липчане желают друг другу. В социальных сетях много постов, где жители региона говорят самые теплые и искренние слова. Атмосферные и красочные снимки и пожелания – в обзоре Instagram.





