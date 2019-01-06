Происшествия

44 минуты назад

В лобовом столкновении разворотило два ВАЗа

2 986
#авария #ДТП
В лобовом столкновении разворотило два ВАЗа

Пострадавших водителей осматривают врачи.

Сегодня вечером в Липецке у села Сселки столкнулись автомобили "ВАЗ-21099" и "ВАЗ-2106".

По словам очевидцев аварии,  водитель "девяносто-девятой" выехал на встречную полосу после чего произошло столкновение.

Водителей автомобилей сейчас осматривают врачи "скорой".
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#авария #ДТП

Комментарии (2)

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Удар походу не сильный

2 минуты назад
Просто от удара, два ваза развалились
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селский олень

34 минуты назад
скорость, и снежок весь день,и тачки из лихих 90-х или там Артамонов с Ивановым очередной каток открыли,))))
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