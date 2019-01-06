Происшествия
44 минуты назад
В лобовом столкновении разворотило два ВАЗа
Пострадавших водителей осматривают врачи.
Сегодня вечером в Липецке у села Сселки столкнулись автомобили "ВАЗ-21099" и "ВАЗ-2106".
По словам очевидцев аварии, водитель "девяносто-девятой" выехал на встречную полосу после чего произошло столкновение.
Водителей автомобилей сейчас осматривают врачи "скорой".
По словам очевидцев аварии, водитель "девяносто-девятой" выехал на встречную полосу после чего произошло столкновение.
Водителей автомобилей сейчас осматривают врачи "скорой".
Удар походу не сильный
селский олень