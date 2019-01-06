В лобовом столкновении разворотило два ВАЗа

Пострадавших водителей осматривают врачи.

Сегодня вечером в Липецке у села Сселки столкнулись автомобили "ВАЗ-21099" и "ВАЗ-2106".



По словам очевидцев аварии, водитель "девяносто-девятой" выехал на встречную полосу после чего произошло столкновение.



Водителей автомобилей сейчас осматривают врачи "скорой".