Погода в Липецке

сегодня, 14:55

В рождественскую ночь в Липецкой области похолодает до -18

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#похолодание
В рождественскую ночь в Липецкой области похолодает до -18

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в области повышенного давления – осадки прекратятся. Температура воздуха продолжит снижаться. Среднесуточная температура воздуха составит 11-12 градусов мороза, что на 3 градуса ниже климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 января в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 10 до 15 градусов мороза, при прояснениях до -18,  днем от 9 до 14 градусов мороза.  

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 12 до 14 градусов мороза, днем от 10 до 12 градусов мороза. 

День 7 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 32 градуса ниже нуля. 
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#похолодание

Комментарии (2)

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Похолодает

5 минут назад
Это когда -35 будет.
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6:59

50 минут назад
холодает, и это еще даже не февраль
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