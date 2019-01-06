сегодня, 14:55
В рождественскую ночь в Липецкой области похолодает до -18
В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в области повышенного давления – осадки прекратятся. Температура воздуха продолжит снижаться. Среднесуточная температура воздуха составит 11-12 градусов мороза, что на 3 градуса ниже климатической нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 12 до 14 градусов мороза, днем от 10 до 12 градусов мороза.
День 7 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 32 градуса ниже нуля.
Похолодает
6:59