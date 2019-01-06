В рождественскую ночь в Липецкой области похолодает до -18

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в области повышенного давления – осадки прекратятся. Температура воздуха продолжит снижаться. Среднесуточная температура воздуха составит 11-12 градусов мороза, что на 3 градуса ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 января в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 10 до 15 градусов мороза, при прояснениях до -18, днем от 9 до 14 градусов мороза.



В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 12 до 14 градусов мороза, днем от 10 до 12 градусов мороза.



День 7 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 32 градуса ниже нуля.

