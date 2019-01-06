Происшествия

сегодня, 09:55

Липчанка искала работу и лишилась денег

6 1389
#мошенничество
Липчанка искала работу и лишилась денег

Женщину обманули мошенники.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 5 января в отдел полиции обратилась 46-летняя липчанка с заявлением о мошенничестве. Женщина искала работу через интернет и с ней связались мошенники,обманом вынудившие липчанку перевести им 88 000 рублей.

Возбуждено и расследуется уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». 
6 1389
#мошенничество

Комментарии (6)

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Ни чего себе

22 минуты назад
Безработная
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хахаха

30 минут назад
Ну конечно, у пушкиных из оп опять жерва сама виновата, ибо им работы прибыло, надо придумывать как отказную писать..сами за теплое местечко наличманом отдавали?
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Пушкин

55 минут назад
Милая Оксана, серьезно? Психологи?) И там, это, где? На Марсе что ли? Если в голове опилки, это не они виноваты, это проблема человека. Поверь подавляющее большинство людей на такие звонки посылают матом!) К тому же, такие схемы уже лет 5-6 существуют и только недалёкие об этом ничего не знают. Во всех лифтах и на всех заборах даже памятки висят на такие случаи. Для кого?
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Милая Оксана

сегодня, 10:25
Пушкин , знаешь какие там психологи , разведут любого только заговорил с ними , тебе не приходилось сталкиваться ? И хорошо что не приходилось !
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Пушкин

сегодня, 10:17
Ну конечно теперь а полицию надо бежать, обманули ведь! А когда, по своей твердолобости деньги переводила, то это без полиции) Сама перевела, значит понимала, что делает! Причем тут полиция?) Работу не нашла? Ну так полиция найдет, обязательно!) Радуйтесь глаза, люди! Нельзя же быть такими баранами!
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цирк

сегодня, 10:10
если бы те , кому положено, раньше раздавили ту гниду, какая придумала фальсификацию выборов ,то такие происшествия сейчас, по моему мнению, врятли бы фигурировали тут, а так все берут пример с избирательных комиссий и своего ,,папы,, олега-143 процента
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