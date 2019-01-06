Происшествия
сегодня, 09:55
Липчанка искала работу и лишилась денег
6 1389
Женщину обманули мошенники.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 5 января в отдел полиции обратилась 46-летняя липчанка с заявлением о мошенничестве. Женщина искала работу через интернет и с ней связались мошенники,обманом вынудившие липчанку перевести им 88 000 рублей.
Возбуждено и расследуется уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Возбуждено и расследуется уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
6 1389
Ни чего себе
хахаха
Пушкин
Милая Оксана
Пушкин
цирк