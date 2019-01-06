Липчанка искала работу и лишилась денег

Женщину обманули мошенники.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 5 января в отдел полиции обратилась 46-летняя липчанка с заявлением о мошенничестве. Женщина искала работу через интернет и с ней связались мошенники,обманом вынудившие липчанку перевести им 88 000 рублей.



Возбуждено и расследуется уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».