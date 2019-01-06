Происшествия

сегодня, 09:39

Два дома и несколько сараев сгорели в Липецкой области

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#пожар
Два дома и несколько сараев сгорели в Липецкой области

Пожары обошлись без пострадавших.

Вечером 5 и ночью 6 января в Липецкой области произошли несколько крупных пожаров. Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, первый из них вспыхнул в Ельце. Вчера около семи часов вечера там на улице Городской загорелся жилой дом. Пламя тушили четыре отделения пожарных. Огнем повреждена внутренняя отделка дома, мебель, отделка и перекрытия чердачного помещения на площади 50 кв.м. Пострадавших нет. 

В 20:31 загорелся сарай в селе Подгорное. Огонь уничтожил его полностью.

6 января в 00:38 пожар вспыхнул в селе Дубовое Чаплыгинского района - здесь загорелся частный дом. Пламя тушили пожарные и добровольная дружина. Огонь уничтожил дом и надворные постройки на площади на 110м. кв. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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#пожар

Комментарии (1)

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Алекс

сегодня, 10:19
Зачем приплетать к тушению пожаров добровольцев.Они есть,но только на бумаге!!!
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