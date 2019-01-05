52 минуты назад
На острове в Тихом океане по американскому запросу задержан россиянин
По запросу ФБР на тихоокеанском острове Сайпан задержали 72-летнего россиянина Дмитрия Макаренко, обвиняемого в попытке незаконного экспорта военной техники в Россию и двух случаях отмывания денег.
Информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел России. По данным ведомства, россиянин 1979 года рождения прибыл на Сайпан 29 декабря вместе с супругой, несовершеннолетними детьми и пожилыми родителями, - пишут "Известия".
Его задержали сотрудники ФБР в аэропорту сразу после прилета. СМИ сообщали, что россиянина подозревают в попытке вывоза военного оборудования из США.
В дипведомстве подчеркнули, что посольство России в Вашингтоне узнало о задержании от родственников Макаренко. Таким образом, американские власти нарушили двустороннюю Консульскую конвенции, не проинформировав о задержании российского гражданина в трехдневный срок.
«Такое происходит не в первый раз. Пренебрежительное отношение к своим международным обязательствам в США вошло в норму», — отметили в МИД России.
В дипведомстве добавили, что россиянина этапировали с острова во Флориду. Российское посольство в настоящий момент добивается консульского доступа к задержанному.
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31.12.2018 11:09В мире
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