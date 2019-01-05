В Липецкой области стихнет ветер и похолодает

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в области повышенного давления – местами пройдет небольшой снег. Температурный фон понизится на 4-5 градусов. Среднесуточная температура воздуха составит 8-10 градусов мороза, что чуть ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 января в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер переменный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 6 до 11 градусов мороза, при прояснениях до -16, днем от 5 до 10 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью от 9 до 11 градусов мороза, днем от 7 до 9 градусов мороза.

День 6 января стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1935 году – 32 градуса ниже нуля.