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сегодня, 13:38

В Липецкой области стихнет ветер и похолодает

4 709
#похолодание
В Липецкой области стихнет ветер и похолодает

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться в области повышенного давления – местами пройдет небольшой снег. Температурный фон понизится на 4-5 градусов. Среднесуточная температура воздуха составит 8-10 градусов мороза, что чуть ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 января в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер переменный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 6 до 11 градусов мороза, при прояснениях до -16,  днем от 5 до 10 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью от 9 до 11 градусов мороза, днем от 7 до 9 градусов мороза.

День 6 января стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1935 году – 32 градуса ниже нуля. 


4 709
#похолодание

Комментарии (4)

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Мужичек Липецкий

12 минут назад
Я так понял что в этой группе, на этом сайте не особо много позитивных и отзывчивых граждан, нет ни поддержки, ни обсуждений?? А почему граждане, в чем причина?? Вы же все прекрасно знаете, что нас, вас Ни кто не слышит и не услышит, чихать хотели на все наши предлодения и идеи?? Еще скорее всего более пол года будет бардак в городе и области, пока Все Тербунские прихвостни Покинут Администрацию... И начнется реконструкция и налаживание нашей с вами жизни в городе и области!! А пока, бардак, беспредел полнейший!!!!!!
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пута

26 минут назад
да пох у меня еще 4 пузыря осталось
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Мотя

31 минуту назад
На американском Харпе, который генерирует снег и морозы в России, отключилось электричество. Ничего, мы им устроим жару летом!
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Босая

сегодня, 13:45
пусть нам вечно снится месяц май.
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