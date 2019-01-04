Общество
53 минуты назад
В Липецк пришла большая вода
На улицах города словно после ливня, а ведь не было плюсовых температур
Жители улицы Семашко прислали в редакцию фото потопа на дороге в районе дома №6.
На дороге, словно после хорошего ливня. А ведь не было даже и плюсовых температур.
На дороге, словно после хорошего ливня. А ведь не было даже и плюсовых температур.
соседи областные
ЙЕРЕВАН ДА
Как ответит Липецк
а прокурор дежурный
а я не пью сам
а не пью сам
а прокурор дежурный
лЕНИН + ЕДИМАЯ РОСССИЯ
Липчанин
Тетя Дуся