Общество

53 минуты назад

В Липецк пришла большая вода

17 1786
#потоп #ливневка
1
В Липецк пришла большая вода

На улицах города словно после ливня, а ведь не было плюсовых температур

Жители улицы Семашко прислали в редакцию фото потопа на дороге в районе дома №6.

На дороге, словно после хорошего ливня. А ведь не было даже и плюсовых температур.

img-big-0
img-small-0
17 1786
#потоп #ливневка
1

Комментарии (17)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

соседи областные

47 секунд назад
читаем ваши новсти и просто ржём) зачетно увас в жЫмчужине)
ответить

ЙЕРЕВАН ДА

7 минут назад
однако как хорошо легли бордюры и как ливневку закатали харашо да? скоро новый сезон одноразовых замен, липчане очень гостепреемный, кушают щаурму из котят, пирожки с тараканами. все очень хорошо.
ответить

Как ответит Липецк

8 минут назад
а прокурор дежурный, не прокурор , а прокуратор , не ложет , а кладёт , на нас , на всех !
ответить

а прокурор дежурный

11 минут назад
Трубку ложет говорит ты пьяный наверно сам
ответить

а я не пью сам

11 минут назад
Наверно никак неотойдет
ответить

а не пью сам

13 минут назад
Наверно никак неотойдет
ответить

а прокурор дежурный

14 минут назад
Трубку ложет говорит ты пьяный наверно сам
ответить

лЕНИН + ЕДИМАЯ РОСССИЯ

16 минут назад
ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ ПЛЫВЁТЕ ТОВАРИСЧИ УПРАВЛЯЮЩИЕ ГОРОДОМ! ПРАВИЛЬНО ПОНИМАЕТЕ МУДРУЮ ПОЛИТИКУ ОДНОРАЗВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ!
ответить

Липчанин

21 минуту назад
Уже сосульки с крыш падают!!всем просьба-акуратнее!!
ответить

Тетя Дуся

21 минуту назад
Да,там еще вчера вечером уже сильно воняло канализацией и была небольшая лужа.До 9 января половина центра затопит,хорошо бы прямо до обл.прокуратуры и еще лучше до обл.администрации.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Обитатели липецкого зоопарка радуются снегу
#зоопарк
Обитатели липецкого зоопарка радуются снегу

55 минут назад

Общество
Епископ Елецкий отправился в колонию №3
#колония
1
Епископ Елецкий отправился в колонию №3

59 минут назад

Общество
Роспотребнадзор в Липецкой области проверил детские новогодние подарки
#роспотребнадзор
6
Роспотребнадзор в Липецкой области проверил детские новогодние подарки

сегодня, 10:46

Общество
Гороскоп на 2019 год, «зубастые» монеты и кое-что о жизни чумработниц
#почитать_посмотреть
1
Гороскоп на 2019 год, «зубастые» монеты и кое-что о жизни чумработниц

сегодня, 09:56

Общество
100 дней Игоря Артамонова: отложенные отставки и палки в колесах
#Игорь Артамонов
219
100 дней Игоря Артамонова: отложенные отставки и палки в колесах

сегодня, 09:49

Общество
Липецк праздничный (ФОТО)
#Новый год
14
Липецк праздничный (ФОТО)

вчера, 21:35

Общество