Происшествия

46 минут назад

Липчанка получит 133 000 рублей за упавший на машину сугроб

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#крыша #снег
Липчанка получит 133 000 рублей за упавший на машину сугроб

Коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда рассмотрела жалобу регионального колледжа искусств им. К.Н. Игумнова. 

Организация просила изменить решение Октябрьского суда Липецка, который обязал колледж оплатить ущерб автомобилистке. Машину женщины засыпало снегом.

Как указано в материалах суда, зимой прошлого года женщина купила машину. В марте 2018 года автомобиль липчанки был припаркован у здания колледжа. Когда женщина вернулась к машине, то обнаружила ее в сугробе — с крыши здания упал снег. Автомобиль получил механические повреждения. Женщина через суд взыскала потраченные на ремонт деньги и другие издержки. 

Представители колледжа иск не признали. Они указали, что нет ни свидетелей происшествия, ни видеозаписи схода снега на машину. Значит, машина могла получить повреждения до инцидента. Позиция ответчика была опровергнута выводами эксперта. Он указал, что все выявленные дефекты — следствие падения снега. 

Как суд первой инстанции, так и коллегия пришли к выводу, что колледж должен выплатить автомобилистке 133 000 рублей. Вместе с этим апелляционная инстанция освободила колледж от обязанности возместить неустойку в 3 400 рублей. 

Фото: 0-50.ru

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#крыша #снег

Комментарии (1)

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Светлана

7 минут назад
Надо просто огородить здание колледжа забором и не разрешать въезд на эту территорию машин. Чтобы не было террористических акций когда взрывают машину.
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