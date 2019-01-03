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В Липецке ищут дезориентированного мужчину

1 709
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В Липецке ищут дезориентированного мужчину
02.01.19 около 20:00 ушел в районе ул. П. Смородина г. Липецка. До настоящего момента его местонахождение не установлено.
1 709
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Комментарии (1)

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Синька - cpань!

37 минут назад
Дезориентированных, как мужчин, так и женщин, после отмечания НГ нынче много... Пропьется, бабло кончится и "всплывет"через несколько дней, как и ему подобные потеряшки!
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