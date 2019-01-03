Происшествия

24 минуты назад

Мужчина украл из магазина 126 плиток шоколада

4 451
#кража
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Мужчина украл из магазина 126 плиток шоколада

Наворованное преступник продал прохожим

Мировая судья СУ № 19 Советского района Липецка рассмотрела дело о магазинной краже. В преступлении обвинили местного жителя. Мужчина еще до приговора признался в краже. 

Как указано в материалах суда, пьяный злоумышленник пошёл на преступление вечером 29 апреля 2018 года. Его целью стали сладости в магазине на улица Бескрайняя в Липецке. Мужчина сразу отправился к полке с шоколадом. Там он украл 126 плиток шоколада с миндалем и карамелью, с кусочками печенья, с фундуком, с арахисом и крекером, с миндалем и кокосом. Общая сумма ущерба от кражи составила 3 071 рубль. Весь сворованный шоколад мужчина продал прохожим. 

Суд признал мужчину виновным в краже и приговорил его к году условного заключения с испытательным сроком в 1,5 года.

Фото: gov.cap.ru

4 451
#кража
1

Комментарии (4)

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Ира

4 минуты назад
Хочу отомстить бывшему. Пишите в личку, фотки, тел, ватсап - тамже >>> http://18pop.ml
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\

7 минут назад
Кандитер, да скорее всего украл 5 штук, а остальную недостачу магазин повесил и сами растащили "под шумок".
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Кандитер

10 минут назад
У этого пи- да- ра зад не слипся.
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\

16 минут назад
Как же он их не заметно выносил? Не муж ли это девахи, которая умудрилась в машину 800 литров бензина залить? Фокусники бл..))
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