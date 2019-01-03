Мужчина украл из магазина 126 плиток шоколада

Наворованное преступник продал прохожим

Мировая судья СУ № 19 Советского района Липецка рассмотрела дело о магазинной краже. В преступлении обвинили местного жителя. Мужчина еще до приговора признался в краже.

Как указано в материалах суда, пьяный злоумышленник пошёл на преступление вечером 29 апреля 2018 года. Его целью стали сладости в магазине на улица Бескрайняя в Липецке. Мужчина сразу отправился к полке с шоколадом. Там он украл 126 плиток шоколада с миндалем и карамелью, с кусочками печенья, с фундуком, с арахисом и крекером, с миндалем и кокосом. Общая сумма ущерба от кражи составила 3 071 рубль. Весь сворованный шоколад мужчина продал прохожим.

Суд признал мужчину виновным в краже и приговорил его к году условного заключения с испытательным сроком в 1,5 года.

Фото: gov.cap.ru