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сегодня, 17:49
Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья
Алексей Кузнецов обвиняется в мошенничестве и растрате
Следственный комитет РФ не исключает, что уголовное дело экстрадированного из Франции бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова в скором времени будет направлено в суд. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Кузнецов обвиняется в совершении мошенничества (10 преступлений), растраты (3 преступления) и легализации имущества, приобретенного в результате совершенных преступлений (девять преступлений).
По данным следствия, Алексей Кузнецов и его сообщники причинили ущерб правительству Московской области, предприятиям ЖКХ и компании "Мособлтрастинвест" на сумму более 14 млрд рублей
В январе 2018 года Басманный суд Москвы заочно приговорил бывшую жену Кузнецова, гражданку США Жанну Булах к 11 годам колонии за хищение 11 млрд рублей из бюджета Московской области. Согласно материалам дела, она совершила 11 преступлений по статье о мошенничество в особо крупном размере и столько же по статье о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем.
Кузнецов обвиняется в совершении мошенничества (10 преступлений), растраты (3 преступления) и легализации имущества, приобретенного в результате совершенных преступлений (девять преступлений).
По данным следствия, Алексей Кузнецов и его сообщники причинили ущерб правительству Московской области, предприятиям ЖКХ и компании "Мособлтрастинвест" на сумму более 14 млрд рублей
В январе 2018 года Басманный суд Москвы заочно приговорил бывшую жену Кузнецова, гражданку США Жанну Булах к 11 годам колонии за хищение 11 млрд рублей из бюджета Московской области. Согласно материалам дела, она совершила 11 преступлений по статье о мошенничество в особо крупном размере и столько же по статье о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем.