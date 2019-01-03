Происшествия

сегодня, 17:19

В Липецке незаконно торговали водкой и пивом

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#водка #пиво #проверка
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В Липецке незаконно торговали водкой и пивом
Сегодня  специалистами управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области проведены контрольные мероприятия по пресечению незаконной продажи алкоголя в киосках.

В ходе которых выявлен факт реализации контрафактного алкоголя (водки) в нестационарном торговом объектев Липецке, на ул. Яна Берзина, в районе д. 2. В отношении нарушителя возбуждено административное дело по ч.1 ст.14.17.1 КоАП РФ. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 30 000 до 50 000 рублей,

Также выявлен факт реализации пива в нестационарном торговом объекте на  ул. Мичурина, в районе д. 16. В отношении нарушителя возбуждено административное дело по ч.3 ст.14.16 КоАП РФ, сообщает Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области 

Фото: .liptorg-cp.ru
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#водка #пиво #проверка
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Комментарии (3)

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Виталик оглы

26 минут назад
А как дела у Виталика (или как его?), который торговал палёнкой на Манеже и его киоск снесли? На 19-ом теперь палёнкой торгует?
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кокс

сегодня, 17:32
пивнушкам торговать и день и ночь и спаивать нормальных пацанов 27-ого района это законно! А в киосках малому бизнесу торговать спиртным - не законно! - в чем логика ???? что бы крупный бизнес стал еще крупней а малый подавлялся в зачаточном состоянии? - зато по тв мы за малый бизнес за мелких предпринимателей!
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Киса Вопобьянинов

сегодня, 17:28
Краснозвводская 4 и Молодежная 22-13 на ЛТЗ когда прикроете?
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