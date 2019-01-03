Происшествия
сегодня, 17:19
В Липецке незаконно торговали водкой и пивом
Сегодня специалистами управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области проведены контрольные мероприятия по пресечению незаконной продажи алкоголя в киосках.
В ходе которых выявлен факт реализации контрафактного алкоголя (водки) в нестационарном торговом объектев Липецке, на ул. Яна Берзина, в районе д. 2. В отношении нарушителя возбуждено административное дело по ч.1 ст.14.17.1 КоАП РФ. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 30 000 до 50 000 рублей,
Также выявлен факт реализации пива в нестационарном торговом объекте на ул. Мичурина, в районе д. 16. В отношении нарушителя возбуждено административное дело по ч.3 ст.14.16 КоАП РФ, сообщает Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области
Фото: .liptorg-cp.ru
В ходе которых выявлен факт реализации контрафактного алкоголя (водки) в нестационарном торговом объектев Липецке, на ул. Яна Берзина, в районе д. 2. В отношении нарушителя возбуждено административное дело по ч.1 ст.14.17.1 КоАП РФ. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 30 000 до 50 000 рублей,
Также выявлен факт реализации пива в нестационарном торговом объекте на ул. Мичурина, в районе д. 16. В отношении нарушителя возбуждено административное дело по ч.3 ст.14.16 КоАП РФ, сообщает Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области
Фото: .liptorg-cp.ru
Виталик оглы
кокс
Киса Вопобьянинов