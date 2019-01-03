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Получен первый снимок с обратной стороны Луны

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Получен первый снимок с обратной стороны Луны

Снимок прислал космический аппарат "Чанъэ-4"

Китайская научная станция «Чанъэ-4» впервые совершила мягкую посадку на обратной стороне Луны. Об этом долгожданном событии сообщили китайские государственные СМИ, передает Газета.ру.

«Чанъэ-4» совершил посадку на обратной стороне Луны в четверг, став первым аппаратом, мягко севшим на неизученной стороне, которая никогда не видна с Земли», — говорится в сообщении агентства «Синьхуа». Зонд, в составе которого находится посадочный аппарат и луноход, совершил посадку в заранее выбранном районе в 10.26 по Пекинскому времени (5.26 мск).

Сообщается, что зонд сел в кратере Карман – это огромный древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны. Сначала на высоте 6-8 км аппарат произвел оценку своего местоположения. На высоте порядка 100 м он приостановил снижение для анализа информации на предмет возможных препятствий на пути, а потом произвел посадку.

Запуск и мягкая посадка на Луну первоначально планировались в 2015 году, но были перенесены на 2018 год. Поскольку отсутствует прямая видимость, для организации связи с аппаратами будет использоваться ретрансляционный спутник «Цюэцяо», который был запущен с космодрома Сичан 20 мая 2018 года.

Также, одновременно с «Цюэцяо», были запущены два малых аппарата Харбинского политехнического университета «Лунцзян-1» и «Лунцзян-2». Разработка лунной программы Китая началась в 1998 году и была официально утверждена в январе 2004 года, получила название «Программа Чанъэ» в честь китайской богини Луны Чанъэ.
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