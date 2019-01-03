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Рыболовный траулер затонул под Калининградом из-за шторма

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Рыболовный траулер затонул под Калининградом из-за шторма

Инцидент обошелся без пострадавших

Небольшое рыболовное судно затонуло в порту под Калининградом в результате шторма, сообщили в главке МЧС по Калининградской области.

«Из-за штормового ветра в порту города Пионерского произошел отрыв пришвартованного плавучего крана, который совершил навал на малое рыболовное судно», — сказал представитель управления МЧС в комментарии ТАСС.

Попытки удержать судно на плаву оказались безуспешными из-за шторма и характера полученных им повреждений.

Благодаря принятым мерам пострадавших и жертв в результате происшествия нет. Разлива топлива также удалось избежать.

Как сообщалось ранее, в Калининградской области из-за циклона, подошедшего с севера Скандинавии, объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра может достигать 25 м/с.
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