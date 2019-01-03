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Рыболовный траулер затонул под Калининградом из-за шторма
Инцидент обошелся без пострадавших
Небольшое рыболовное судно затонуло в порту под Калининградом в результате шторма, сообщили в главке МЧС по Калининградской области.
«Из-за штормового ветра в порту города Пионерского произошел отрыв пришвартованного плавучего крана, который совершил навал на малое рыболовное судно», — сказал представитель управления МЧС в комментарии ТАСС.
Попытки удержать судно на плаву оказались безуспешными из-за шторма и характера полученных им повреждений.
Благодаря принятым мерам пострадавших и жертв в результате происшествия нет. Разлива топлива также удалось избежать.
Как сообщалось ранее, в Калининградской области из-за циклона, подошедшего с севера Скандинавии, объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра может достигать 25 м/с.
«Из-за штормового ветра в порту города Пионерского произошел отрыв пришвартованного плавучего крана, который совершил навал на малое рыболовное судно», — сказал представитель управления МЧС в комментарии ТАСС.
Попытки удержать судно на плаву оказались безуспешными из-за шторма и характера полученных им повреждений.
Благодаря принятым мерам пострадавших и жертв в результате происшествия нет. Разлива топлива также удалось избежать.
Как сообщалось ранее, в Калининградской области из-за циклона, подошедшего с севера Скандинавии, объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра может достигать 25 м/с.