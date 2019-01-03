Конфликт в Телегино: «Я за подвал тебя сама убью»

Буйная женщина отделалась штрафом.

И.о. мирового судьи Становлянского района рассмотрела уголовное дело об угрозе убийством. За преступление ответила пенсионерка, жительница села Телегино.

Как указано в материалах суда, причиной преступления стала ссора родственников. Вечером 8 августа 2018 года около частного дома на Покровской улице в Телегино возник конфликт из-за подвала. В пылу ссоры пенсионерка схватила в руки косу, махнула ею в сторону оппонента с фразой «Я за подвал тебя сама убью». Мужчина заявил на буйную родственницу в полицию. Женщина призналась в преступлении, в качестве извинения выплатила потерпевшему 2 000 рублей как компенсацию морального вреда.

Суд постановил прекратить уголовное дело в отношении пенсионерки, но назначил ей штраф в 5 000 рублей.

Фото: www.2fons.ru