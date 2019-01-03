Происшествия

сегодня, 11:08

Конфликт в Телегино: «Я за подвал тебя сама убью»

1 1367
#конфликт
1
Конфликт в Телегино: «Я за подвал тебя сама убью»

Буйная женщина отделалась штрафом.

И.о. мирового судьи Становлянского района рассмотрела уголовное дело об угрозе убийством. За преступление ответила пенсионерка, жительница села Телегино. 

Как указано в материалах суда, причиной преступления стала ссора родственников. Вечером 8 августа 2018 года около частного дома на Покровской улице в Телегино возник конфликт из-за подвала. В пылу ссоры пенсионерка схватила в руки косу, махнула ею в сторону оппонента с фразой «Я за подвал тебя сама убью». Мужчина заявил на буйную родственницу в полицию. Женщина призналась в преступлении, в качестве извинения выплатила потерпевшему 2 000 рублей как компенсацию морального вреда. 

Суд постановил прекратить уголовное дело в отношении пенсионерки, но назначил ей штраф в 5 000 рублей.

Фото: www.2fons.ru

1 1367
#конфликт
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вася

5 минут назад
До чего же бабы истеричные , посадить ее лет на пять и другим был бы урок .
ответить

Еще в рубрике

В столкновении «Нивы» и «Черри» пострадали люди
#дтп
В столкновении «Нивы» и «Черри» пострадали люди

43 минуты назад

Происшествия
Липчанка заправилась с чужой топливной карты на 35 тысяч рублей
#кража
11
Липчанка заправилась с чужой топливной карты на 35 тысяч рублей

сегодня, 09:18

Происшествия
Липчанин обокрал несколько сараев в Лебедянском районе
#кража
2
Липчанин обокрал несколько сараев в Лебедянском районе

сегодня, 09:16

Происшествия
Десять гусей украл житель Добринского района
#кража
5
Десять гусей украл житель Добринского района

сегодня, 09:12

Происшествия
Житель Долгоруковского района украл из магазина подарочный набор
#кража
Житель Долгоруковского района украл из магазина подарочный набор

сегодня, 09:10

Происшествия
Полиция ищет представителей ЧОП избивших и ограбивших липчан
#ЧОП #нападение
35
Полиция ищет представителей ЧОП избивших и ограбивших липчан

сегодня, 08:30

Происшествия