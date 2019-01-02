Жителя Усмани поймали на 11 преступлениях

Мужчина оказался причастен к кражам из магазинов и хулиганству.





Усманский районный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению местного жителя в 11 эпизодах преступлений. Мужчину привлекли к ответственности за 10 краж — свершенных с сообщниками, удачных и неудачных, и за хулиганство. Еще до вынесения приговора подсудимый полностью признал свою вину.



Первое преступление было совершено в январе 2016 года. Подсудимый вместе с соучастниками обокрал магазин. Внутрь они проникли, прорезав стену ножницами по металлу. После визита преступников из магазина пропали сосиски, колбаса, шпикачки, полотенца, сигареты, конфеты, вафли, пряники, печенье, сардельки, сгущенное молоко, водка, чай, пшено, семечки, голубцы, икра, солянка, нектар, шоколад, паштет, карамель, коньяк, вино, шампанское, кофе, килька, пиво. Все украденное воры сложили в мешки и скрылись. Ущерб от кражи оценили в 125 700 рублей.



Вторая кража из магазина была совершена в январе-феврале 2016 года. Подсудимый и его подельники проникли внутрь снова прорезав стену. Добычей воров стали водка, шампанское, сигареты, котлеты, одеколон, конфеты и много других товаров: преступники брали буквально все, что видели — от полотенец до вареников. Их «визит» обошёлся магазину в 80 920 рублей.



Остальные кражи из магазинов относятся к периоду с февраля 2016 года по январь 2017. Добычей преступников стали товары на общую сумму свыше 300 000 рублей. Действуя уже в одиночку, подсудимый в сентябре 2016 года украл из частного дома мопед, бензотриммер и металлоискатель. В феврале 2017 года вместе с приятелем взломал дверь чужого дома и украл оттуда технику на 67 000 рублей.



В марте 2017 года подсудимый хотел украсть автомобильный прицеп, но его спугнула случайная свидетельница. Злоумышленник ретировался, но спустя пару часов вернулся на место неудавшегося преступления. Он взял с собой ружье. Их оружия он расстрелял машину женщины, которая спугнула его при краже прицепа.



Суд признал мужчину виновным по всем пунктам обвинения. Вора и хулигана приговорили к 4 годам условного срока с двумя годами испытательного.



