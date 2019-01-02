В России

сегодня, 12:49

В Донецке подорвали железнодорожный мост

148
В Донецке подорвали железнодорожный мост

По данным МЧС ДНР погибших и пострадавших нет

В пресс-службе МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили о том, что неизвестные подорвали опору железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь, передает Интерфакс.

"1 января 2019 года в Пролетарском районе г. Донецка, на перегоне Чумаково-Ларино, 27 км, неизвестными лицами был произведен подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь",- сказано в тексте сообщения.

По данным МЧС ДНР погибших и пострадавших нет.

После подрыва было остановлено передвижение железнодорожного транспорта по данному перегону и автомобильного транспорта по аварийному участку объездной автомобильной дороги.

На данный момент аварийные работы завершены.
148

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске возросло
Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске возросло

сегодня, 12:41

В России
В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв газа
#Взрыв газа в Магнитогорске
В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв газа

31.12.2018 11:03

В России
В Москве ограничили продажу спиртного
#Алкоголь
1
В Москве ограничили продажу спиртного

30.12.2018 12:33

В России
МВД увяжет автономер с местом регистрации владельца
МВД увяжет автономер с местом регистрации владельца

30.12.2018 10:40

В России
В Улан-Удэ разбился вертолет
В Улан-Удэ разбился вертолет

30.12.2018 10:29

В России
#пособия
4
Правительство РФ рассмотрит повышение пособия по безработице

29.12.2018 16:18

В России