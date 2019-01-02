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сегодня, 12:49
В Донецке подорвали железнодорожный мост
По данным МЧС ДНР погибших и пострадавших нет
В пресс-службе МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили о том, что неизвестные подорвали опору железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь, передает Интерфакс.
"1 января 2019 года в Пролетарском районе г. Донецка, на перегоне Чумаково-Ларино, 27 км, неизвестными лицами был произведен подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь",- сказано в тексте сообщения.
По данным МЧС ДНР погибших и пострадавших нет.
После подрыва было остановлено передвижение железнодорожного транспорта по данному перегону и автомобильного транспорта по аварийному участку объездной автомобильной дороги.
На данный момент аварийные работы завершены.
"1 января 2019 года в Пролетарском районе г. Донецка, на перегоне Чумаково-Ларино, 27 км, неизвестными лицами был произведен подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь",- сказано в тексте сообщения.
По данным МЧС ДНР погибших и пострадавших нет.
После подрыва было остановлено передвижение железнодорожного транспорта по данному перегону и автомобильного транспорта по аварийному участку объездной автомобильной дороги.
На данный момент аварийные работы завершены.