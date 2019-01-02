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14 минут назад

Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске возросло

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Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске возросло

Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух погибших

Еще два тела извлечены из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, таким образом, число жертв достигло 18 человек, сообщает в среду МЧС.

Один из погибших - мужчина, второе тело принадлежит трехлетней девочке.

Ранее сообщалось о 16 жертвах. Более 20 человек продолжают числиться пропавшими без вести, передает Интефракс.

Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение одного из подъездов в десятиэтажном 12-подъездном панельном доме 1973 год постройки по адресу проспект Карла Маркса, 164.

Под завалы подается тепло специальными тепловыми пушками.

В связи с трагедией в Челябинской области 2 января объявлен траур.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Приоритетная версия следствия - взрыв бытового газа.
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