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14 минут назад
Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске возросло
Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух погибших
Еще два тела извлечены из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, таким образом, число жертв достигло 18 человек, сообщает в среду МЧС.
Один из погибших - мужчина, второе тело принадлежит трехлетней девочке.
Ранее сообщалось о 16 жертвах. Более 20 человек продолжают числиться пропавшими без вести, передает Интефракс.
Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение одного из подъездов в десятиэтажном 12-подъездном панельном доме 1973 год постройки по адресу проспект Карла Маркса, 164.
Под завалы подается тепло специальными тепловыми пушками.
В связи с трагедией в Челябинской области 2 января объявлен траур.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Приоритетная версия следствия - взрыв бытового газа.
Один из погибших - мужчина, второе тело принадлежит трехлетней девочке.
Ранее сообщалось о 16 жертвах. Более 20 человек продолжают числиться пропавшими без вести, передает Интефракс.
Утром 31 декабря в Магнитогорске произошло обрушение одного из подъездов в десятиэтажном 12-подъездном панельном доме 1973 год постройки по адресу проспект Карла Маркса, 164.
Под завалы подается тепло специальными тепловыми пушками.
В связи с трагедией в Челябинской области 2 января объявлен траур.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Приоритетная версия следствия - взрыв бытового газа.