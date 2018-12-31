Новый год встретит липчан снегом и легким морозом

1 января на фоне повышенного атмосферного давления местами пройдет небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 10-120 мороза, что на 2-30 ниже климатической нормы.

Как сообщает Липецкий областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 января в Липецкой области облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер южной четверти 5 -10 м/с. Температура воздуха ночью: 8 -13 градусов мороза, днем - от -5 до -10.



В Липецке завтра облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем небольшой снег. Ветер южной четверти 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов мороза, днем от -7 до -9.



Самым холодным за историю метеонаблюдений день 1 января был в Липецке в 1979 году - 31 градус мороза, самым теплым этот день стал в 2007 году - 3 градуса тепла.



