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Новый год встретит липчан снегом и легким морозом

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Новый год встретит липчан снегом и легким морозом

1 января на фоне повышенного атмосферного давления местами пройдет небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 10-120 мороза, что на 2-30 ниже климатической нормы. 

Как сообщает Липецкий областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 января в Липецкой области облачно с прояснениями. Местами небольшой снег.  Ветер южной четверти 5 -10 м/с. Температура воздуха ночью: 8 -13 градусов мороза, днем - от -5 до -10.

В Липецке завтра облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем небольшой снег. Ветер южной четверти 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов мороза, днем от -7 до -9.

Самым холодным за историю метеонаблюдений день 1 января был в Липецке в 1979 году - 31 градус мороза, самым теплым этот день стал в 2007 году - 3 градуса тепла.

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Комментарии (6)

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Тин пув

10 минут назад
Всех с наступающим новым Годом УУУУРРРРРРАААААААА!!!!!!!!!!!!
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вв

45 минут назад
222, в 2018-ом году они хорошо поработали - пусть хорошо отдохнут город 48 вы лучшие из всех СМИ области станьте в 2019-ом одними из лучших в России мы любим вас с новый годом)
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кокс

54 минуты назад
2018-тый был очень удачным в моей жизни у меня родился сын хотя я плохой отец он меня очень любит зарплату прибавили на работе короче год был классным и обошелся без потерь спасибо господу за такой год!
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222

54 минуты назад
Да, в минус 120 самая прогулка
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Житель

сегодня, 17:20
Праздник уже начался
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гость

сегодня, 17:05
Напились
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