сегодня, 16:45
Новый год встретит липчан снегом и легким морозом
1 января на фоне повышенного атмосферного давления местами пройдет небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 10-120 мороза, что на 2-30 ниже климатической нормы.
В Липецке завтра облачно с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем небольшой снег. Ветер южной четверти 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов мороза, днем от -7 до -9.
Самым холодным за историю метеонаблюдений день 1 января был в Липецке в 1979 году - 31 градус мороза, самым теплым этот день стал в 2007 году - 3 градуса тепла.
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