Идеальный зимний шашлык, парадный постный стол, «пьяная любовь» и новогодние КВН-хиты

Для всех, кто ломает голову, что бы такого этакого приготовить на праздники, чтобы угодить и вегетарианцам, и мясоедам, для тех, кто хочет в спокойную минутку почитать что-то легкое и нетривиальное, для тех, кто способен оценить чужой талант и юмор – для всех этих людей и существует Интернет. А мы существуем для того, чтобы искать среди этой руды для вас золотые слитки.

С ароматом дыма



Отличная зимняя погода, масса свободного времени – почему бы не приготовить шашлык? Во всем, что касается рецептов приготовления мяса на углях, мы склонны доверять Сталику Ханкишиеву: как кулинар и знаток восточной кухни он подходит к этому вопросу основательно. Как выбрать мясо для жарки на мангале? Свинина, баранина, говядина, или даже утиная грудка? Нужен ли маринад? Какие специи «родные» шашлыку, а какие нет? Как нарезать, сколько времени держать над углями? Сталик Ханкишиев собрал ответы на эти вопросы на своем ютьюб-канале и посвятил этому целый плейлист (сейчас в этой теме полтора десятка роликов) Итак, теория и практика шашлыка - здесь:







Для тех, кто соблюдает пост



Вегетарианцам и тем, кто держит православные посты, тоже ведом дух праздника, и без жареного на углях мяса. Среди огромного количества видеоблогов о еде мы нашли вот этот милый, уютный канал, хозяйка которого делится рецептами пяти вполне аппетитных постных блюд: голубцов, пирога, салата, маринованных шампиньонов и риса с овощами. Все четко, по существу и бюджетно.



Итак, секреты праздничной постной кухни ищите на канале «Кухня наизнанку» в ролике «Новогодний стол 2019 постное меню»







Казалось бы – при чем тут индейцы?



Для тех, кто уже проветрил голову и готов немножко заморочиться, мы предлагаем прочесть материал в интернет-журнале «Нож»: автор исследует корни традиции дарить подарки.



У североамериканских индейцев ритуал обмена дарами назывался потлач. Как и зачем это делалось и какую роль в укоренении обычая сыграл Христофор Колумб/



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Пусть не решить нам всех проблем



Можно сколько угодно говорить, что «КВН уже не тот», но лучшие номера из тех времен, когда КВН был вполне еще «тот», пересматривать приятно – многие шутки из этих номеров народ растащил на цитаты. Лучшие новогодние номера в КВН – здесь









Там Семен Слепаков еще кудрявый, Ольга Картункова еще не похудевшая, а братья Запашные, смеющиеся в зрительном зале, еще крашеные блондины.



«Это пьяная любовь, никуда не деться»



Живя уже в 2019 году, можно еще раз вспомнить, какие классные подарки делал нам ушедший 2018-й. Например, вот это видео на песню «Пьяная любовь». Говорят, многие приняли этот клип за реальное свадебное видео Димы Билана и удивлялись – неужели он машин для кортежа подороже не нашел? Несмотря на то, что ролик собрал 13 миллионов просмотров, мы с удовольствием пересматриваем его снова и снова – это же гениально! Дима Билан & Polina - Пьяная любовь:







Приятных выходных!





Фото: https://www.instagram.com/p/BTIstUDh0Eu/



Отличная зимняя погода, масса свободного времени – почему бы не приготовить шашлык? Во всем, что касается рецептов приготовления мяса на углях, мы склонны доверять Сталику Ханкишиеву: как кулинар и знаток восточной кухни он подходит к этому вопросу основательно. Как выбрать мясо для жарки на мангале? Свинина, баранина, говядина, или даже утиная грудка? Нужен ли маринад? Какие специи «родные» шашлыку, а какие нет? Как нарезать, сколько времени держать над углями? Сталик Ханкишиев собрал ответы на эти вопросы на своем ютьюб-канале и посвятил этому целый плейлист (сейчас в этой теме полтора десятка роликов) Итак, теория и практика шашлыка - здесь:Вегетарианцам и тем, кто держит православные посты, тоже ведом дух праздника, и без жареного на углях мяса. Среди огромного количества видеоблогов о еде мы нашли вот этот милый, уютный канал, хозяйка которого делится рецептами пяти вполне аппетитных постных блюд: голубцов, пирога, салата, маринованных шампиньонов и риса с овощами. Все четко, по существу и бюджетно.Итак, секреты праздничной постной кухни ищите на канале «Кухня наизнанку» в ролике «Новогодний стол 2019 постное меню»Для тех, кто уже проветрил голову и готов немножко заморочиться, мы предлагаем прочесть материал в интернет-журнале «Нож»: автор исследует корни традиции дарить подарки.У североамериканских индейцев ритуал обмена дарами назывался потлач. Как и зачем это делалось и какую роль в укоренении обычая сыграл Христофор Колумб/Читать: «Как и зачем мы дарим подарки? Анатомия дарения от Колумба до Винни-Пуха» Можно сколько угодно говорить, что «КВН уже не тот», но лучшие номера из тех времен, когда КВН был вполне еще «тот», пересматривать приятно – многие шутки из этих номеров народ растащил на цитаты. Лучшие новогодние номера в КВН – здесьТам Семен Слепаков еще кудрявый, Ольга Картункова еще не похудевшая, а братья Запашные, смеющиеся в зрительном зале, еще крашеные блондины.Живя уже в 2019 году, можно еще раз вспомнить, какие классные подарки делал нам ушедший 2018-й. Например, вот это видео на песню «Пьяная любовь». Говорят, многие приняли этот клип за реальное свадебное видео Димы Билана и удивлялись – неужели он машин для кортежа подороже не нашел? Несмотря на то, что ролик собрал 13 миллионов просмотров, мы с удовольствием пересматриваем его снова и снова – это же гениально! Дима Билан & Polina - Пьяная любовь:Приятных выходных!