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В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв газа
Подъезд многоэтажного жилого дома обрушился в городе Магнитогорске Челябинской области в результате взрыва.
Шестьдесят человек эвакуированы из соседних с обрушившимся подъездов дома в Магнитогорске, где утром в понедельник взорвался бытовой газ. Об этом сообщается на сайте администрации города, - передает ТАСС.
"Из соседних подъездов дома эвакуировано 60 человек, они в безопасности. О тех, кто остался без крыши над головой, принято решение о расселении в общежитие", - приводятся в сообщении слова представителя Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона Алексея Кураева.
Ранее об эвакуации двух подъездов сообщал заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов. По данным главы региона Бориса Дубровского, во временном размещении после взрыва нуждаются 300 человек.
Медицинские учреждения Магнитогорска не испытывают дефицит крови для оказания помощи пострадавшим при взрыве в жилом многоэтажном доме, сообщается на сайте городской администрации. "Запасов крови в медицинских учреждениях достаточно, в случае необходимости забора крови у добровольцев, эта информация будет опубликована в СМИ", - говорится в сообщении.
Взрыв произошел в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске, в результате чего обрушился подъезд. По информации Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС, в результате ЧП погибли три человека, из-под завалов извлечены четверо раненых, в том числе один ребенок. Еще 16 человек были эвакуированы. По данным региональных властей, в подъезде прописаны 110 человек.
В пресс-службе минздрава Челябинской области журналистам сообщили, что медики оказали помощь 12 пострадавшим, четырех из них госпитализировали.
"Из соседних подъездов дома эвакуировано 60 человек, они в безопасности. О тех, кто остался без крыши над головой, принято решение о расселении в общежитие", - приводятся в сообщении слова представителя Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона Алексея Кураева.
Ранее об эвакуации двух подъездов сообщал заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов. По данным главы региона Бориса Дубровского, во временном размещении после взрыва нуждаются 300 человек.
Медицинские учреждения Магнитогорска не испытывают дефицит крови для оказания помощи пострадавшим при взрыве в жилом многоэтажном доме, сообщается на сайте городской администрации. "Запасов крови в медицинских учреждениях достаточно, в случае необходимости забора крови у добровольцев, эта информация будет опубликована в СМИ", - говорится в сообщении.
Взрыв произошел в жилом многоквартирном доме в Магнитогорске, в результате чего обрушился подъезд. По информации Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС, в результате ЧП погибли три человека, из-под завалов извлечены четверо раненых, в том числе один ребенок. Еще 16 человек были эвакуированы. По данным региональных властей, в подъезде прописаны 110 человек.
В пресс-службе минздрава Челябинской области журналистам сообщили, что медики оказали помощь 12 пострадавшим, четырех из них госпитализировали.