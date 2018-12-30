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сегодня, 11:13

Тысячи сербов вышли на митинг против своего президента

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#Сербия #митинг
Тысячи сербов вышли на митинг против своего президента

Сербы вышли на многотысячную акцию протеста в Белграде против президента страны Александра Вучича и правящей партии. Демонстранты скандировали «Вучич — вор», требовали свободы СМИ и прекращение преследования журналистов и оппозиционеров.

Об этом сообщает Reuters.

Это уже четвертое такое шествие через центр города за последние недели, - передает Lenta.ru.

Поводом стало нападение на оппозиционного политика в конце ноября. Противники власти уверены, что атаку спровоцировали слова главы государства, в которых он раскритиковал пострадавшего. Они также утверждают, что сербский лидер контролирует основные СМИ, а его партия коррумпирована.

Сам Вучич заявил, что он «готов посмотреть, что вызывает недовольство у людей».

Сейчас у правящей Сербской прогрессивной партии Вучича 165 из 250 мест в парламенте. Выборы намечены на 2020 год.
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#Сербия #митинг

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