В России
14 минут назад
МВД увяжет автономер с местом регистрации владельца
Владельцы авто смогут получить только тот код региона, где они зарегистрированы
Министерство внутренних дел России подготовило поправки в законодательство, согласно которым водители при постановке машины на учет в Госавтоинспекции получат номера региона, в котором они зарегистрированы, передает РИА Новости.
Из текста документа следует, что владельцы смогут получить номера, находясь в любом регионе нашей страны. Однако номерные знаки будут содержать указание на субъекта Российской Федерации в котором зарегистрирован водитель. Сейчас же законодательство позволяет получить номера субъекта РФ, в котором регистрируется машина.
Документ также устанавливает порядок и условия присвоения транспортному средству государственного регистрационного номера и применение правил при совершении регистрационных действий с транспортными средствами.
В проекте уточняется, что при этом зарегистрировать транспортное средство можно будет в любом подразделении госавтоинспекции, куда обратится владелец авто, вне зависимости от места его регистрации.
Из текста документа следует, что владельцы смогут получить номера, находясь в любом регионе нашей страны. Однако номерные знаки будут содержать указание на субъекта Российской Федерации в котором зарегистрирован водитель. Сейчас же законодательство позволяет получить номера субъекта РФ, в котором регистрируется машина.
Документ также устанавливает порядок и условия присвоения транспортному средству государственного регистрационного номера и применение правил при совершении регистрационных действий с транспортными средствами.
В проекте уточняется, что при этом зарегистрировать транспортное средство можно будет в любом подразделении госавтоинспекции, куда обратится владелец авто, вне зависимости от места его регистрации.