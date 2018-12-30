В России

14 минут назад

МВД увяжет автономер с местом регистрации владельца

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МВД увяжет автономер с местом регистрации владельца

Владельцы авто смогут получить только тот код региона, где они зарегистрированы

Министерство внутренних дел России подготовило поправки в законодательство, согласно которым водители при постановке машины на учет в Госавтоинспекции получат номера региона, в котором они зарегистрированы, передает РИА Новости.

Из текста документа следует, что владельцы смогут получить номера, находясь в любом регионе нашей страны. Однако номерные знаки будут содержать указание на субъекта Российской Федерации в котором зарегистрирован водитель. Сейчас же законодательство позволяет получить номера субъекта РФ, в котором регистрируется машина.

Документ также устанавливает порядок и условия присвоения транспортному средству государственного регистрационного номера и применение правил при совершении регистрационных действий с транспортными средствами.

В проекте уточняется, что при этом зарегистрировать транспортное средство можно будет в любом подразделении госавтоинспекции, куда обратится владелец авто, вне зависимости от места его регистрации.
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