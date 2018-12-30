Общество
сегодня, 12:34
Новогодний автохам
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Липчанин припарковал свой автомобиль на газоне поломав молодые елочки
В редакцию жители ул. Бехтеева прислали фото очередного автохама.
"Возле дома N5 по ул.Бехтеева припарковался джип прямо на газон возле дома, сломал там посаженные кустарники и маленькие елки. Когда же люди будут адекватно себя вести", написали жители
"Возле дома N5 по ул.Бехтеева припарковался джип прямо на газон возле дома, сломал там посаженные кустарники и маленькие елки. Когда же люди будут адекватно себя вести", написали жители
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Наказали автохама?
Максим
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Леня
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