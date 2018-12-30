Новогодний автохам

Липчанин припарковал свой автомобиль на газоне поломав молодые елочки

В редакцию жители ул. Бехтеева прислали фото очередного автохама.



"Возле дома N5 по ул.Бехтеева припарковался джип прямо на газон возле дома, сломал там посаженные кустарники и маленькие елки. Когда же люди будут адекватно себя вести", написали жители

