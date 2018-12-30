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сегодня, 12:34

Новогодний автохам

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3
Новогодний автохам

Липчанин припарковал свой автомобиль на газоне поломав молодые елочки

В редакцию жители ул. Бехтеева прислали фото очередного автохама.

"Возле дома N5 по ул.Бехтеева припарковался джип прямо на газон возле дома, сломал там посаженные кустарники и маленькие елки. Когда же люди будут адекватно себя вести", написали жители
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Комментарии (11)

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Наказали автохама?

6 минут назад
Стёкла побили, шины прокололи?
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Максим

7 минут назад
Авто это радость и проблема его обладателя и не надо спрашивать, где машину поставить, в городе проблемы с парковкой.. В гараж ставь. Точно также курящие товарищи - курите в своих туалетах а не на улице, доставляя неудобства людям.
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BFG

8 минут назад
ФСБ, ты видать петушок малолетний ,попадешь на кукан
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гость

12 минут назад
с парковками в городе беда,вот и вынужденылюди парковать автомобили где придеться.
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ФСБ

12 минут назад
не беспокойтесь,,,,поставлен в очередь на сожжение!!!!!!!!
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Ник

29 минут назад
К сожалению только в маленьких провинциальных городах минталитет у людей не меняется, если а/м не из деловых то зачастую водители чувствовают себя хозяевами жизни, при это мозгов у большинства как у курицы... А есть такие которые живут в хрущевках но взяли в кредит а/м, вот эти вообще на дорогах царьки )))
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Гостья

44 минуты назад
Как правило "господа" на таких авто остальных считают недочеловеками и им плевать на правила и приличие.Они себе сами выдумывают правила и законы.
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Леня

45 минут назад
Номер 888
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12345789

сегодня, 12:55
А где газон то??????? Снег вижу, больше ничего
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777

сегодня, 12:50
Фотку нормальную сделайте. С номерами. Чтоб это быдло озвучено было.
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