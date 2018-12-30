В краеведческий музей в этом году жители сдавали археологические находки, монеты, картины и книги

В Липецком областном краеведческом музее состоялся традиционный День дарителя, на котором сотрудники музея выразили благодарность тем, кто помогал в прошедшем году в сборе музейных предметов, часть из которых нашли своё место в экспозициях и на выставках музея.

Так, переданное в дар музею К.О.Надовым каменное изваяние («баба»), найденное в Лебедянском районе на левом берегу реки Дон, уже нашло своё место в археологической экспозиции. Известный краевед, член краеведческого общества Корольков М.И. передал в дар музею приобретённую им ранее коллекцию монет Боспорского царства.



Дарителями в этом году стали и липецкие художники: Д.А.Дикарев, В.М.Канищев, Г.В.Кривопусков. Коллекция музея дополнилась документами и фотографиями нашего знатного земляка, художественного руководителя Народного хора новолипецких металлургов А.П.Мистюкова, которые передала в дар музею О.С.Мистюкова-Севостьянова, а также материалами об участниках Великой Отечественной войны, в том числе липчанине Сенцове М.А., погибшем 1 декабря 1942 года по Сталинградом, и Азовцеве Н.Ф., уроженце села Ссёлки, переданными Сенцовой Л.М. и Бураковой К.М.



Пополнилась и этнографическая коллекция музея предметами, переданными Петровой Н.А., Смирновой М.А., Маликовым А.В. Последний передал в музей свои книги, выпущенные к юбилейным датам. Традиционно дарителем музея стало и Липецкое отделение Всероссийского общества охраны природы в лице его председателя Пешковой Н.В.и многие другие.



Всем дарителям были вручены благодарственные письма и памятные сувениры, сообщили в липецком областном краеведческом музее.