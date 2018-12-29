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сегодня, 19:18

Липецкая вечЁрка: цена катка, снос санатория и бюрократический казус

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#обзор #события #вечЁрка
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Липецкая вечЁрка: цена катка, снос санатория и бюрократический казус

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в субботу, 29 декабря.

«С ценой главного катка Липецка будет разбираться прокуратура». Именно это сообщение сегодня привлекло внимание читателей. Депутат областного Совета Олег Хомутинников усомнился в прозрачности сделки администрации Липецка с московской фирмой, установившей у ДС «Звездный» искусственный каток.

Пользователей в субботу интересовал снос детского санатория. На улице Звездной снесли бывшее здание липецкого городского противотуберкулезного санатория «Сосновка». Такие перемены не радуют жителей 12 микрорайона. Они активно делятся возмущением в соцсетях.

Более сотни комментариев оставлено под новостью насчет бюрократического казуса. «Из рассказа женщины следует, что ее сын официально признан недееспособным (липчанка показала соответствующее постановление администрации города за подписью главы Липецка): « Один Иванов, тот, который мэр, признал моего сына недееспособным. Другой Иванов, военком Липецка, признал моего сына годным к армии!».

Кроме того, липчане захотели узнать подробности ссоры соседей. Пьяный становлянец столкнулся со своей соседкой в подъезде. Он начал высказывать ей претензии из-за того, что собака сына женщины ему мешает. Словесный конфликт перерос в рукоприкладство.

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#обзор #события #вечЁрка
3

Комментарии (1)

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Липецк

сегодня, 19:37
Олег очень радует своим неравнодушием к проблемах липчан. Побольше бы таких политиков региону. Жаль, что ему никто не помогает, а напротив пытаются очернить. Видно хорошо задевает местное ворьё и жульё. Одному против всех всегда тяжело. Удачи тебе, Олег, добрых свершений в Новом году! Побольше верных друзей и соратников.
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