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сегодня, 19:18
Липецкая вечЁрка: цена катка, снос санатория и бюрократический казус
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в субботу, 29 декабря.
«С ценой главного катка Липецка будет разбираться прокуратура». Именно это сообщение сегодня привлекло внимание читателей. Депутат областного Совета Олег Хомутинников усомнился в прозрачности сделки администрации Липецка с московской фирмой, установившей у ДС «Звездный» искусственный каток.
Пользователей в субботу интересовал снос детского санатория. На улице Звездной снесли бывшее здание липецкого городского противотуберкулезного санатория «Сосновка». Такие перемены не радуют жителей 12 микрорайона. Они активно делятся возмущением в соцсетях.
Более сотни комментариев оставлено под новостью насчет бюрократического казуса. «Из рассказа женщины следует, что ее сын официально признан недееспособным (липчанка показала соответствующее постановление администрации города за подписью главы Липецка): « Один Иванов, тот, который мэр, признал моего сына недееспособным. Другой Иванов, военком Липецка, признал моего сына годным к армии!».
Кроме того, липчане захотели узнать подробности ссоры соседей. Пьяный становлянец столкнулся со своей соседкой в подъезде. Он начал высказывать ей претензии из-за того, что собака сына женщины ему мешает. Словесный конфликт перерос в рукоприкладство.
Пользователей в субботу интересовал снос детского санатория. На улице Звездной снесли бывшее здание липецкого городского противотуберкулезного санатория «Сосновка». Такие перемены не радуют жителей 12 микрорайона. Они активно делятся возмущением в соцсетях.
Более сотни комментариев оставлено под новостью насчет бюрократического казуса. «Из рассказа женщины следует, что ее сын официально признан недееспособным (липчанка показала соответствующее постановление администрации города за подписью главы Липецка): « Один Иванов, тот, который мэр, признал моего сына недееспособным. Другой Иванов, военком Липецка, признал моего сына годным к армии!».
Кроме того, липчане захотели узнать подробности ссоры соседей. Пьяный становлянец столкнулся со своей соседкой в подъезде. Он начал высказывать ей претензии из-за того, что собака сына женщины ему мешает. Словесный конфликт перерос в рукоприкладство.
Липецк