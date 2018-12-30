Погода в Липецке

50 минут назад

В последний день уходящего года в Липецкой области ночью до -19

259
#похолодание
В последний день уходящего года в Липецкой области ночью до -19

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков. 

Ветер южный, 2-7 м/сек. Температура ночью от 10 до 15 градусов мороза, при прояснениях до -19, днем от 8 до 13 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 13 до 15 градусов мороза, днем составит от 10 до 12 градусов мороза.

259
#похолодание

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Даже с южным ветром в Липецкой области холоднее обычного на 5 градусов
#похолодание
2
Даже с южным ветром в Липецкой области холоднее обычного на 5 градусов

вчера, 16:19

Погода в Липецке
В Липецкой области ночью подморозит до -23
#мороз
4
В Липецкой области ночью подморозит до -23

28.12.2018 16:56

Погода в Липецке
В Липецкой области похолодает до -16
#похолодание
1
В Липецкой области похолодает до -16

27.12.2018 17:42

Погода в Липецке
В Липецкой области ночью и днем до -8
#похолодание
В Липецкой области ночью и днем до -8

25.12.2018 16:01

Погода в Липецке
Южный циклон принесет в Липецкую область снег и потепление
#оттепель
12
Южный циклон принесет в Липецкую область снег и потепление

24.12.2018 17:15

Погода в Липецке
В Липецкой области на 6 градусов теплее обычного
#оттепель
4
В Липецкой области на 6 градусов теплее обычного

23.12.2018 17:25

Погода в Липецке