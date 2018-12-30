В последний день уходящего года в Липецкой области ночью до -19

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без осадков.

Ветер южный, 2-7 м/сек. Температура ночью от 10 до 15 градусов мороза, при прояснениях до -19, днем от 8 до 13 градусов мороза.



В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 13 до 15 градусов мороза, днем составит от 10 до 12 градусов мороза.