Погода в Липецке

сегодня, 16:19

Даже с южным ветром в Липецкой области холоднее обычного на 5 градусов

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#похолодание
Даже с южным ветром в Липецкой области холоднее обычного на 5 градусов

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием западной периферии антициклона, местами возможен небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 10-13 градусов мороза что на 2-5 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, туман. Ветер южный, 3-8 м/сек. Температура ночью от 10 до 15 градусов мороза, при прояснениях до -19, днем от 7 до 12 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 12 до 14 градусов мороза, днем составит от 8 до 10 градусов мороза.

День 30 декабря стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 29 градусов мороза.

1 310
#похолодание

Комментарии (1)

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Липчанка

17 минут назад
Люди праздновать готовятся а мы жители дома 26 по ул Циолковского плачем от бессилия Нас наша управляющая компания Центральная Л находящаяся по адресу г Липецк ул Металлургов 2 оставила без тепла ! Сделали из людей пингпонг под Новый год ЖЭК и компания! Одни твердят что надо идти к другим Мы бегали больше недели и ничего так и не добились Мы на 6 этаже замерзли а начиная с 1-го - вообще ледниковый период! Старики дети инвалиды - все беспомощны перед страшнейшим бюрократическим аппаратом компании! Липчане - все кто читает мой крик души - уходите из нее Непробиваемые !!!! Помощи не получите Новый год нас не радует! Написали в прокуратуру!
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