Даже с южным ветром в Липецкой области холоднее обычного на 5 градусов

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием западной периферии антициклона, местами возможен небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха составят 10-13 градусов мороза что на 2-5 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, туман. Ветер южный, 3-8 м/сек. Температура ночью от 10 до 15 градусов мороза, при прояснениях до -19, днем от 7 до 12 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 12 до 14 градусов мороза, днем составит от 8 до 10 градусов мороза.

День 30 декабря стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 29 градусов мороза.