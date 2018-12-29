Правительство РФ рассмотрит повышение пособия по безработице

В России могут вырасти пособия по безработице.

Для этого в 2019 году в правительстве будет обсуждаться переход на страховую модель их формирования, подтвердили «Известиям» в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой и в Минтруде.

Идея, выдвинутая Федерацией независимых профсоюзов, заключается в том, чтобы компании делали отчисления в специальный фонд, из которого граждане смогут получать выплаты в случае потери работы.

Новая модель позволит увеличить размер пособия до уровня прожиточного минимума или даже 45% от заработка на последнем месте, считают в организации.

Изменения модели выплат поможет решить проблему их недостаточного размера. В 2019-м он может составить от 1,5 тыс. рублей до 8 тыс. рублей, для граждан предпенсионного возраста — до 11,3 тыс. рублей.