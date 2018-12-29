сегодня, 16:18
Правительство РФ рассмотрит повышение пособия по безработице
В России могут вырасти пособия по безработице.
Для этого в 2019 году в правительстве будет обсуждаться переход на страховую модель их формирования, подтвердили «Известиям» в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой и в Минтруде.
Идея, выдвинутая Федерацией независимых профсоюзов, заключается в том, чтобы компании делали отчисления в специальный фонд, из которого граждане смогут получать выплаты в случае потери работы.
Новая модель позволит увеличить размер пособия до уровня прожиточного минимума или даже 45% от заработка на последнем месте, считают в организации.
Изменения модели выплат поможет решить проблему их недостаточного размера. В 2019-м он может составить от 1,5 тыс. рублей до 8 тыс. рублей, для граждан предпенсионного возраста — до 11,3 тыс. рублей.
л-а