В России

сегодня, 16:18

Правительство РФ рассмотрит повышение пособия по безработице

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#пособия

В России могут вырасти пособия по безработице. 

Для этого в 2019 году в правительстве будет обсуждаться переход на страховую модель их формирования, подтвердили «Известиям» в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой и в Минтруде.

Идея, выдвинутая Федерацией независимых профсоюзов, заключается в том, чтобы компании делали отчисления в специальный фонд, из которого граждане смогут получать выплаты в случае потери работы.

Новая модель позволит увеличить размер пособия до уровня прожиточного минимума или даже 45% от заработка на последнем месте, считают в организации.

Изменения модели выплат поможет решить проблему их недостаточного размера. В 2019-м он может составить от 1,5 тыс. рублей до 8 тыс. рублей, для граждан предпенсионного возраста — до 11,3 тыс. рублей. 


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#пособия

Комментарии (1)

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л-а

сегодня, 16:31
Ну вот поперло, опять за счет бизнеса увеличат.То есть возрастет налоговая нагрузка, уменьшится офиц. зарплата, увеличится стоимость услуг или товаров. Вот заботливое государство. А нет бы уменьшить доходы некоторых чиновников. Ну нет, об этом и речи быть не может.
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