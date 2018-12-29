Эксперты прогнозируют подорожание авиабилетов в 2019 году

Цены на авиабилеты в начале 2019 года вырастут минимум на 5–7% по причине удорожания авиакеросина и из-за нестабильности рубля.

С таким прогнозом выступили опрошенные «Известиями» билетные агрегаторы.

Средняя стоимость тонны авиакеросина ТС-1, по данным Росавиации, выросла за 11 месяцев 2018 года на 9,7% до 53,97 тыс. рублей.

Если этот рост продолжится, цены вырастут еще: в структуре затрат перевозчиков закупка авиакеросина занимает от 25 до 40%.

На росте расходов авиакомпаний отражается и ослабление рубля: стоимость владения иностранными воздушными судами увеличивается, а они составляют большую часть парка перевозчиков.