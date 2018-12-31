21 минуту назад
Лучшие мини-сериалы 2018 года, не заданные президенту вопросы и имбирные глазированные пряники
Итак, еще несколько часов — и бой курантов! Мы полагаем, что вы сегодня заняты последними приготовлениями к празднику, но раз уж вы нашли время посетить наш сайт, предлагаем немного отдохнуть. Познавательное чтиво и мысли о судьбах человечества оставим на другие дни, а сейчас — только смех и расслабление.
Традиционные предновогодние пресс-конференции президента РФ Владимира Путина подчас оставляют странное послевкусие. Вроде сеанс связи состоялся, а все наболевшее так и не высказано. В блоге журнала «Красная бурда» на сайте радио «Эхо Москвы» в посте «Почему у вас друзья богатые, а у страны — бедные?» опубликован ряд вопросов, которые не прозвучали на последней встрече главы государства с журналистами и вряд ли когда прозвучат.
Например:
«Спасибо, что подняли с колен пенсионный возраст! Мы, Владимир Владимирович, худеем с ваших реформ! Вы там, часом, не собираетесь повышать пенсионный вес или там, рост?»
«Спасибо вам за ответ, Владимир Владимирович, даже спрашивать не надо! Вот как вы сейчас скажете, так мы и думали!»
Список остальных вопросов ищите здесь: «Почему у вас друзья богатые, а у страны — бедные?».
2. Шопинг — 1913.
Если вы не причастны к организации новогоднего стола и томитесь в ожидании того момента, когда все приступят к банкету, нагуляйте пока аппетит — почитайте об истории знаменитых Елисеевских гастрономов Москве и Санкт-Петербурге.
Наследник известного купеческого рода Григорий Елисеев вел свои торговые дела успешно, но главной его мечтой было создание грандиозных продовольственных магазинов, предлагающих покупателям весь мыслимый ассортимент продуктов питания и вин наивысшего качества. Тем и прославились Елисеевские магазины, помимо роскоши архитектуры и отделки.
Самое «вкусное» в материале «Братья Елисеевы и их магазины. 1913 год» — обилие исторических фотографий, запечатлевших всю историю грандиозной торговли купцов Елисеевых в золотую ее пору: конторы, кассы, винные погреба, кондитерские, колбасные и прочие производства, рыбные и сырные отделения, сигарные залы и так далее.
А в материале «Знаменитые «Елисеевские» магазины: как русский купец первым в мире создал гастрономическую империю?» - много интересных подробностей.
2. Роспись имбирных пряников: невозможно не залипнуть.
Имбирное печенье с корицей хорошо и само по себе, но кто же готовит его только ради того, чтобы съесть? Цветная глазурь с пищевыми красителями, или обычная белая (сахарная пудра плюс яичный белок) — и ты сам себе художник-оформитель. Рецепт глазури и идеи для рисования — здесь.
Женщины видео точно оценят: можно заняться разрисовыванием пряников и печенья на зимних каникулах с детьми. Мужчины скорее всего хмыкнут и удивятся, какой ерундой иногда увлекаются женщины. Если конечно, удивительный процесс глазирования печенья и их не загипнотизирует.
4. Коротко и ясно.
Между нами: иногда кажется, что январские каникулы придуманы исключительно для того, чтобы было время спокойно посмотреть что-то интересное, что пропустил в течение года. Например, хороший мини-сериал, компактный, с лихо закрученным сюжетом и хорошими актерами.
Многие хвалят мини-сериал «Патрик Мэлроуз» и уверяют, что Бенедикт Камбербетч, который играет заглавную роль, хорош не только в амплуа Шерлока.
Смотрите подборку «Коротко и круто: 8 лучших мини-сериалов 2018 года» на странице онлайн-кинотеатра ivi.
5. Счастливого Нового года!
Швеция знаменита не только сказкой про Карлсона и оригинальной моделью семьи, но и легендарной группой «ABBA». Песня Happy New Year стала признанным мировым хитом, символом Нового года.
Наслаждаясь необыкновенной мелодией, ассоциирующейся со звоном бокалом и рождественских колокольчиков, лучше не знать, что текст в песне на самом деле грустный — о послевкусии праздника, о разочаровании. Изначально на эту мелодию были положены другие слова - «Папочка, не напейся на Рождество». Это была заготовка для шуточного мюзикла. Но планы музыкантов изменились и песня, представленная публике в 1980 году и вошедшая в альбом «Super Trouper», стала такой, какой ее знает весь мир. Исследователи творчества «Аббы» считают, что этот хит посвящен разводу участников группы Агнеты Фельтског и Бьерна Ульвеуса.
Что еще посмотреть_почитать:
Жизнь настоящих балерин, журналист-мошенник, музыка нью-йоркского метро и советский «Голубой огонек»
Дверь в любую точку мира, новый клип The Prodigy, книга Сергея Бодрова-младшего
Дом под землей, цыганская кухня и история знаменитого советского торта