Происшествия

сегодня, 14:57

Гонки маршруток посмотрели в полиции: один из водителей оштрафован на 5000 рублей

5 661
#транспорт
Гонки маршруток посмотрели в полиции: один из водителей оштрафован на 5000 рублей

Нарушитель выплатит штраф в размере 500 рублей.

25 декабря GOROD48 опубликовал запись видеорегистратора с гонками водителей маршруток на проспекте и площади Победы. Водители автобусов наперегонки парковались и выезжали от остановок и подрезали друг друга от улицы Доватора до площади Победы.

Загрузка плеера


Как сообщили сегодня в пресс-службе УМВАД РФ по Липецкой области, по факту нашей публикации проведена проверка. В соответствии с российским законодательством, в отношении водителя одного из автобусов составлен административный протокол по ст. 12.14. КоАП РФ «Нарушение правил маневрирования», на основании которой нарушитель выплатит штраф в размере 500 рублей.
5 661
#транспорт

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

чтобы Мухи в глазах сношались,

23 минуты назад
Опасное маневрирование- предупреждение или штраф пятьсот рублей
ответить

нквд

24 минуты назад
Этих сидоров через одного надо дуплить в АНАЛ
ответить

Гость

37 минут назад
Неплохо подработал на гонках.
ответить

Мухи в глазах сношаются

43 минуты назад
500....5000... х. з....
ответить

ВОРЧУН

51 минуту назад
ТАК 5000 ИЛИ 500 РУБЛЕЙ???
ответить

Еще в рубрике

Иномарки столкнулись у остановки
#авария #ДТП
3
Иномарки столкнулись у остановки

сегодня, 13:55

Происшествия
Липчанин за четыре часа потратил в магазинах с чужой карты 22 000 рублей
#кража
10
Липчанин за четыре часа потратил в магазинах с чужой карты 22 000 рублей

сегодня, 13:36

Происшествия
Напавший на врача «Скорой помощи» липчанин выплатит медику компенсацию
#нападение #скорая помощь
9
Напавший на врача «Скорой помощи» липчанин выплатит медику компенсацию

сегодня, 12:34

Происшествия
Бухгалтера обвиняю в краже бюджетного миллиона
#растрата #хищение
13
Бухгалтера обвиняю в краже бюджетного миллиона

сегодня, 11:56

Происшествия
Автомобиль закрутило на дороге и вынесло в сугроб
#авария #ДТП
27
Автомобиль закрутило на дороге и вынесло в сугроб

сегодня, 11:10

Происшествия
Утром сгорела «Лада Приора»
#пожар
Утром сгорела «Лада Приора»

сегодня, 10:55

Происшествия