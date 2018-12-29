Происшествия
сегодня, 14:57
Гонки маршруток посмотрели в полиции: один из водителей оштрафован на 5000 рублей
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Нарушитель выплатит штраф в размере 500 рублей.
25 декабря GOROD48 опубликовал запись видеорегистратора с гонками водителей маршруток на проспекте и площади Победы. Водители автобусов наперегонки парковались и выезжали от остановок и подрезали друг друга от улицы Доватора до площади Победы.
Как сообщили сегодня в пресс-службе УМВАД РФ по Липецкой области, по факту нашей публикации проведена проверка. В соответствии с российским законодательством, в отношении водителя одного из автобусов составлен административный протокол по ст. 12.14. КоАП РФ «Нарушение правил маневрирования», на основании которой нарушитель выплатит штраф в размере 500 рублей.
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Как сообщили сегодня в пресс-службе УМВАД РФ по Липецкой области, по факту нашей публикации проведена проверка. В соответствии с российским законодательством, в отношении водителя одного из автобусов составлен административный протокол по ст. 12.14. КоАП РФ «Нарушение правил маневрирования», на основании которой нарушитель выплатит штраф в размере 500 рублей.
5 661
чтобы Мухи в глазах сношались,
нквд
Гость
Мухи в глазах сношаются
ВОРЧУН