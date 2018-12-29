Общество

11 минут назад

В новогоднюю ночь в Липецкой области безветренно и до -19

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#Новый год
В новогоднюю ночь в Липецкой области безветренно и до -19

Нынешний декабрь в Липецкой области подготовился к встрече Нового года. Так, до середины декабря температура была теплее нормы, 10 декабря днем даже отмечались плюсовые температуры. 

Однако уже с 16 числа в регионе начал хозяйничать антициклон со Средней Азии, который вернул нам классическую зимнюю погоду со снегом и морозами. Сейчас его влияние усиливается, новогодняя ночь пройдет под влиянием области повышенного давления. Погода будет спокойной, безветренной, в меру морозной. Местами возможен слабый инверсионный снег, который только добавит зимней красоты.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 января декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой снег. Ветер южный, 2-7 м/сек. Температура ночью от 10 до 15 градусов мороза, при прояснениях до -19, днем от 5 до 10 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 12 до 14 градусов мороза, днем составит от 6 до 8 градусов мороза.

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#Новый год

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