Общество

27 минут назад

Проезжая часть улицы Ленина будет восстановлена в ближайшее время

276
#коммунальная авария
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Проезжая часть улицы Ленина будет восстановлена в ближайшее время
Коммунальная авария на улице Ленина ликвидирована. Напомним, что накануне ночью здесь произошел порыв водовода диаметром 150 миллиметров.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, подача воды жителям близлежащих домов уже восстановлена. В ходе устранения аварии было нарушено покрытие проезжей части. В связи с чем на участке от Дома-музея Виктора Сорокина в начале улицы Ленина до областного выставочного зала, на пересечении с улицей Желябова, приостановлено движение транспорта. Для проезда машин и автобусов задействована параллельная улица Плеханова.

По информации департамента дорожного хозяйства и благоустройства, в ближайшее время поврежденный участок отремонтируют литым асфальтобетоном. С наступлением положительных температур  его заменит современный щебеночно-мастичный асфальт.



276
#коммунальная авария
1

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