Бухгалтера обвиняю в краже бюджетного миллиона

В рамках надзора за соблюдением законности на подведомственной территории прокуратура Воловского района выявила факт факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, установлено, что заместитель главного бухгалтера МБУ «Воловская Централизованная Бухгалтерия по обслуживанию бюджетных учреждений культуры» при перечислении в банк денег на выплату зарплаты сотрудникам учреждений культуры Воловского района фальсифицировала платежные документы, включая в них свои данные.

Таким образом за 2016-2017 годы женщина похитила свыше миллиона рублей.

Материалы проверки прокурор направил в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 160 ч. 4 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному совершенные лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

В настоящее время уголовное дело возбуждено.

Ход расследования взят прокуратурой на контроль.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.