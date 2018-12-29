Происшествия

55 минут назад

Бухгалтера обвиняю в краже бюджетного миллиона

6 720
#растрата #хищение
Бухгалтера обвиняю в краже бюджетного миллиона

В рамках надзора за соблюдением законности на подведомственной территории прокуратура Воловского района выявила факт факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, установлено, что заместитель главного бухгалтера МБУ «Воловская Централизованная Бухгалтерия по обслуживанию бюджетных учреждений культуры» при перечислении в банк денег на выплату зарплаты сотрудникам учреждений культуры Воловского района фальсифицировала платежные документы, включая в них свои данные.

Таким образом за 2016-2017 годы  женщина похитила свыше миллиона рублей.

Материалы проверки прокурор направил в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 160 ч. 4 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному совершенные лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

В настоящее время уголовное дело возбуждено.

Ход расследования взят прокуратурой на контроль.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

6 720
#растрата #хищение

Комментарии (6)

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Из другой бухгалтерии

6 минут назад
А у нас не было таких проверок, потому как делиться надо. С наступающим!
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Вован & Димон

16 минут назад
Просим сообщить о факте кражи одного или более миллиарда! Освободилась должность вице-премьера в правительстве.., а кандидатуры пока нет..!
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Путин

32 минуты назад
Относитесь к коррупции и воровству с пониманием , Всё хорошо ,все нормально !
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цирк

33 минуты назад
по моему мнению, прокуратура должна эту потаскуху проверить, где она этому ремеслу обучилась, как пить дать в избирательной комиссии работала и за-600 рублей натягивала-142 процента, т .е так же фальсифицировала выборы
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Пенсионер

38 минут назад
Приговор будет как для гос.служащего: штраф по min. и условный срок с повышением по службе.
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vvv

41 минуту назад
...конечно ...все воруют ...и много ...
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