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После теракта в Египте МИД РФ призывает россиян к осторожности

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#Теракт в Египте
После теракта в Египте МИД РФ призывает россиян к осторожности
Министерство иностранных дел РФ после теракта в Египте рекомендует россиянам проявлять бдительность и избегать посещения районов повышенной террористической активности, - передает РИА-Новости.

Взрыв произошел в Каире в пятницу в 18.15 по местному времени (19.15 мск) в момент проезда по улице эль-Марьютыя недалеко от пирамид Гизы автобуса с туристами из Вьетнама. По последним данным генпрокуратуры страны, в результате взрыва погибли три туриста и один египтянин-гид, ранения получили 11 туристов и водитель. Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил, что автобус самовольно отклонился от безопасного охраняемого туристического маршрута. Источники в силах безопасности Египта сообщили, что взрывное устройство, скорее всего, было приведено в действие дистанционно.

"МИД России напоминает о действующих рекомендациях в адрес российских граждан, находящихся в Египте, проявлять осмотрительность и избегать посещения районов повышенной террористической опасности", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

В ведомстве также отметили, что российская сторона выражает соболезнования родным и близким погибших, желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

"Подтверждаем нашу принципиальную позицию категорического осуждения любых террористических актов, в том числе направленных против иностранных туристов. Вновь заявляем о нашей солидарности с действиями руководства АРЕ по стабилизации обстановки в стране. Поддерживаем его решительные шаги по противодействию терроризму и экстремизму", - добавили в МИД РФ.
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#Теракт в Египте

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