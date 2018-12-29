Липецкая область отметит 65-летие большим праздником

Торжественная часть, посвященная празднованию 65 -летия области, пройдет в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого с участием врио главы региона Игоря Артамонова и полномочного представителя президента в ЦФО Игоря Щеголева.

В 13:00 большая спортивная площадка развернется на Городище. Здесь состоятся различные эстафеты: перетягивание каната, зарница, катание на санях, стрельба из рука. Всех желающих научат играть в зимний футбол и волейбол. Народные гуляния пройдут и на площади Ленина-Соборная. С 13.00 она превратится в гастрономический фестиваль- все районы области презентуют свои подворья. Лучшие коллективы исполнят хиты, выступят кавер - группы Липецкой и соседней областей. В финале гостей праздника ждет дискотека на снегу и салют.

В ОЦКНТ пройдут фестивали и конкурсы: "Душа поет о красоте", "В гостях у "Родничка", "Театральная весна". Аттракционы, фотозоны и спортивные активности организуют в каждом парке. На территории Комсомольского пруда будет работать каток.

В районных центрах также пройдут концерты, спортивные состязания и зимние забавы, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.