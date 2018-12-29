Общество

сегодня, 11:39

Липецкая область отметит 65-летие большим праздником

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Липецкая область отметит 65-летие большим праздником

Торжественная часть, посвященная празднованию 65 -летия области, пройдет  в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого с участием врио главы региона   Игоря Артамонова и полномочного представителя президента в ЦФО Игоря Щеголева. 

В 13:00 большая спортивная площадка развернется на Городище. Здесь состоятся различные эстафеты: перетягивание каната, зарница, катание на санях, стрельба из рука. Всех желающих научат играть в зимний футбол и волейбол. Народные гуляния пройдут и на площади Ленина-Соборная. С 13.00 она превратится в гастрономический фестиваль- все районы области презентуют свои подворья. Лучшие коллективы исполнят  хиты, выступят кавер - группы Липецкой и соседней областей. В финале гостей праздника  ждет дискотека на снегу и  салют.

В ОЦКНТ пройдут фестивали и конкурсы: "Душа поет о красоте", "В гостях у "Родничка", "Театральная весна". Аттракционы, фотозоны и спортивные активности организуют в каждом  парке. На территории Комсомольского пруда будет работать каток.

В районных центрах также пройдут концерты, спортивные состязания и зимние забавы, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

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Комментарии (7)

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Гость

4 минуты назад
Дата?
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ПРОСТО УБИЛИ

19 минут назад
На територии Комсомольского пруда будет работать каток)
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Наталье

21 минуту назад
Не давать реальной информации о событии это фирменая черта GOROD48, а статьи о культуре Елены Фроловой это всегда геморой.
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"стрельба из рука"

23 минуты назад
аффтор пиши исчо
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И

59 минут назад
А что, пир во время чумы ,-это по-путински!
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наталья

сегодня, 11:49
супержурналисты не могли бы написать дату проведения данного мероприятия. так в порядке любопытства *
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Ч

сегодня, 11:44
Людям престарелого возраста раздают эти деньги, которые вы ГНИДЫ ,разворуете !,Опомнитесь, воры Путина!
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